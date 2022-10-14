審計部高端疫苗查核報告 蘇貞昌：依約該罰就罰
2022/10/14 10:02（10/14 10:08 更新）
審計部的高端疫苗查核報告，指出高端疫苗逾期交貨，疾管署未就逾期30天以上部分裁罰。圖為施打後的高端疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
（中央社記者王揚宇台北14日電）審計部的高端疫苗查核報告，指出高端疫苗逾期交貨，疾管署未就逾期30天以上部分裁罰。行政院長蘇貞昌今天受訪指出，疫苗是戰略物資，相關規定及契約約定，如果有違反就依約而行，該罰就要罰。
立法院會今天邀請蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。
針對高端公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，直到審計部查核，疾管署才就逾期30天以上未履約部分，扣罰高端違約金一事，蘇貞昌會前接受媒體聯訪表示，疫苗是戰略物資，每個國家如果能自己製造生產，都要盡量製造生產，相關的規定、契約的約定，如果有違反，自然就依約而行、該罰就要罰。（編輯：楊凱翔）1111014
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