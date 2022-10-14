薛瑞元：護航高端說法很好笑 沒有所謂封存30年

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高端疫苗逾履約期未罰款引發批評，衛福部長薛瑞元14日表示，行政上是有疏漏，但最後一批疫苗驗收時，也就逾期30天以上加重處罰。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北14日電）高端疫苗逾履約期未罰款引發批評，衛福部長薛瑞元今天表示，行政上是有疏漏，但最後一批疫苗驗收時，也就逾期30天以上加重處罰。他並重申，沒有所謂文件「封存」30年，是「保存」30年。

行政院長蘇貞昌上午率行政院相關部會首長赴立法院繼續進行施政報告並備質詢，薛瑞元會前受訪被問到外界質疑護航高端表示，這個說法很好笑，什麼叫做護航高端。

針對審計部送立法院的查核報告顯示，至今年1月15日止，高端提交部分疫苗已逾履約期限30日以上，但衛福部疾管署未核實計罰該部分價款的2%違約金，與契約規定明顯不符。

薛瑞元表示，當初已經罰款了，也就是每超過1天罰千分之二，「但行政上面是有一個疏漏，並沒有算到超過30天的加重處罰，變成2%這個事情」，後來發現之後，就在3月24日最後一批驗收的時候，同時加重處罰執行。

被問到疫苗合約保密、封存30年，薛瑞元說明，沒有所謂「封存」30年的事情，30年是文件「保存」30年，用密件的方式來保存，指的是文件的部分必須加封，傳遞過程必須要有封套，不能隨便開啟，不能讓其他人可以看得到。

他表示，至於「保密」多久要看契約的協定，其中AZ與高端是要保密5年，Novavax保密7年，BNT保密10年，莫德納不同意解密。

外傳政府採購高端疫苗的金額，每劑並非先前傳出的800多元，而是每劑1028元；薛瑞元表示，這不是衛福部公布的，是外界隨意猜測的。（編輯：翟思嘉）1111014