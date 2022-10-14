藍委關注選後是否內閣改組 蘇貞昌：世事變化盡力做

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（中央社記者范正祥台北14日電）國民黨立委萬美玲今天質詢時，關注年底九合一選舉之後會不會內閣改組，行政院長蘇貞昌是否異動。對此，蘇貞昌回應，世事變化，誰知道明天會發生什麼事；只要能做的時候，都盡心盡力。

立法院會今天進行對蘇貞昌施政報告質詢，萬美玲日前跑行程腳傷，今天拄著拐杖上台質詢，蘇貞昌祝福她早日康復，並貼心表示，「坐著問就可以，沒關係。」

萬美玲表示，雖然腳受傷，但再困難今天也要認真質詢，因為外界傳言11月26日大選之後內閣可能改組，她很擔心這會不會是最後一次質詢蘇貞昌。蘇貞昌聞言則說，「祝妳早日康復」，但世事變化，誰知道明天會發生什麼事。

來自桃園的萬美玲進一步表示，在地方上，看到任期將滿的民進黨籍桃園市長鄭文燦最近很辛苦、輔選不遺餘力，桃園地方上有些民眾也都在講，一定要認真幫助鄭文燦進行輔選，因為只有輔選桃園這場選戰選贏了，鄭文燦才有「未來」。

萬美玲話鋒一轉，再回到想問的質詢。萬美玲說，她在想，這次質詢蘇貞昌，會不會是「最後一次」能夠質詢蘇貞昌的機會，她請蘇貞昌親自回應「怎麼看」。

蘇貞昌說，擔任行政院長，為國為民，盡心盡力，能不能做得好，要受立法院支持、監督，「我盡心盡力，但能做怎麼樣，只要能做的時候，我都盡心盡力。」（編輯：蘇志宗）1111014