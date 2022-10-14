邱議瑩提國道做光電隧道 蘇貞昌：可思考路徑

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（中央社記者溫貴香台北14日電）立委邱議瑩今天建議政府可參考瑞士、德國、南韓等國作法，將高速公路分隔島往外拓做光電隧道，行政院長蘇貞昌表示，台灣大的公路南北向，太陽是東西向，「可以適合」；排除掉過去視線、颱風等顧慮，應該是一個思考的路徑。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢，民進黨立委邱議瑩質詢時拿出從網路找來的示意圖表示，瑞士的高速公路準備模擬做光電板、做光電隧道，德國準備做太陽能的光電板；韓國則已做好使用，比較不一樣者，韓國是利用中間分隔島來做一整條光電隧道，隧道底下做自行車道，可以騎自行車。

邱議瑩說，台灣曾有人在國發會的提案平台，提案希望台灣的高速公路、西濱快速道路或是高架道路上，可以能做太陽能的發電系統；她指出，政府過去的評估，都是做在邊坡、側坡、做斜的設計，但會有反光問題。

她表示，假如能與世界各國學習，把中間分隔島往外拓展，做成太陽能的光電隧道，過去能源局曾與交通部討論，但交通部認為造價太高；她詢問是否能夠重啟討論，將台灣的光電運用到極致。

蘇貞昌回答表示，這個案子過去就有人提，尤其台灣的條件，因為台灣大的公路都是南北向，剛好太陽是東西向，「非常、可以適合」；排除掉過去的視線、颱風等顧慮，應該往這方面是一個思考的路徑。（編輯：林克倫）1111014