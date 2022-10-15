蘇貞昌澎湖輔選陳光復 籲讓中央地方連一線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌15日到澎湖輔選，並向民眾報告中央在澎湖地方建設發展的成果。中央社 111年10月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣15日電）行政院長蘇貞昌今天到澎湖縣輔選，並細數中央對澎湖建設成果，蘇貞昌表示，澎湖跟台灣是生命共同體，籲請支持民進黨縣長參選人陳光復，讓中央地方連一線，建設福利看得見。

蘇貞昌今天上午與總統蔡英文至中央流行疫情指揮中心出席「千錘百鍊、蘋安幸福」COVID-19防疫1000天活動，結束後蘇貞昌冒著風雨來到澎湖，向民眾報告中央對澎湖發展建設的成果。

交通部長王國材與行政院發言人羅秉成等人也陪同蘇貞昌前來，羅秉成將象徵平安幸福的蘋果送給陳光復，期盼「光復澎湖、看見幸福」，馬公西衛活動中心坐無虛席，現場凍蒜加油聲不斷。

蘇貞昌對於中央在澎湖的建設侃侃而談，包括建造新台澎輪和5艘離島交通船、馬公1萬噸海水淡化廠、七美900噸與吉貝600噸的海淡廠、育兒津貼、不孕症補助、長者長照據點、租金補貼、班班有冷氣與生生有平板、澎湖長照醫療綜合大樓與全民運動館等，都已完成或建置中。

蘇貞昌也指出，中共軍機頻頻繞台、軍艦圍台、無人機到金門等，美、日、英、德等國盟友都表達支持台灣，但國民黨未曾開罵中共，只會罵台灣政府，選舉僅剩42天，籲請全民要同心團結顧台灣，全力支持會打拚及會做事的陳光復，讓中央地方一條心，連成一線，讓建設看得見。（編輯：謝雅竹）1111015