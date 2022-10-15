挺修憲複決和陳其邁 蘇貞昌：高雄開票要最漂亮

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）行政院長蘇貞昌今天出席「百工百業挺其邁」活動，呼籲民眾支持18歲公民權修憲案和高雄市長陳其邁連任，並喊出要「議員全壘打、高雄開票開得最漂亮」。

蘇貞昌今天出席「百工百業挺其邁暨中央地方做伙拚民主台灣大步行」大會，聯合行政院副院長沈榮津和陳其邁後援會總會長蘇有諒等人，呼籲民眾支持18歲公民權修憲案，也為陳其邁、民進黨高雄市議員參選人站台，場面盛大、幾乎座無虛席；大會表示共湧入超過300行業、近3000人到場參與。

蘇貞昌說，這是頭一次全國為了修改憲法進行複決，全世界僅剩少數國家18歲不能投票，其中就包含台灣，民進黨從1986年創立，今年民進黨已經36歲了，仍然要挺18歲公民權，呼籲大家都出來投票支持。

蘇貞昌也說，今天是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）指揮中心成立第1000天，台灣和中國最近，被權威機構分析一定會受害最慘，卻成功防疫，也在疫情肆虐全球的時候，拼出11年來最好的經濟成長率；防疫初期時任行政院副院長、公衛出身的陳其邁提出「登機檢疫」策略，功不可沒。

蘇貞昌表示，陳其邁上任高雄市長後，力推捷運路網，產業方面有亞洲新灣區、前鎮漁港翻新等多項投資與建設，聯合中央照顧高雄，讓高雄去年營利事業銷售額和競爭力都大幅躍進，創造就業機會、帶動產業發展，讓百工百業都可以大大發揮，呼籲大家支持陳其邁，選舉更要「議員全壘打、修憲案通過，高雄開票開得最漂亮」。

陳其邁指出，自己上任以來，面對COVID-19疫情、水情等挑戰，至今關關難過關關過，要感謝市民一起打拚；這2年來積極解決青年失業率問題，加緊招商，如今楠梓產業園區已經動工，迎接台積電，不計台積電的招商總額也達新台幣5187億元，創造2萬5000個就業機會，工資成長率也是六都第一。

陳其邁說，過去大家都說「好康的都在台北」，但是相信這幾年的努力，能給年輕人更多機會；根據媒體調查，高雄競爭力提升到六都第2名，僅輸首都台北市一點點，「再給我4年，會讓高雄超越台北」，自己會跟民進黨提名的所有參選人一起守護故鄉，帶高雄繼續前進。

針對18歲公民權，陳其邁說，不管在香港反送中運動，或在台灣太陽花學運，都能看到年輕人積極參與，給年輕人機會，他們一定能做得更好，因此邀請大家一起支持18歲公民權。

高雄學生民主聯盟副主席巫愷政也現場呼籲，18歲年輕人有獨立思考能力，也是台灣未來主人翁，應該給年輕人參與政治的權利，讓未來政府決策中，能看見青年的身影；將投票年齡下修為18歲是國際潮流，也是今年3月初立法院跨黨派109名立法委員的共識，今年是最接近實現18歲公民權的一年，但通過門檻相當高，呼籲大家投票支持。（編輯：郭諭儒）1111015