蘇貞昌新莊體育園區輔選林佳龍 侯友宜另一頭拚場

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行政院長蘇貞昌（前左2）16日到新莊棒球場旁為民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）輔選，蘇貞昌表示，期盼他過去參選所提出的政見能讓林佳龍來實現。中央社記者高華謙攝 111年10月16日

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（中央社記者高華謙新北16日電）新莊體育園區今天上午很熱鬧，行政院長蘇貞昌到新莊棒球場旁為民進黨新北市長參選人林佳龍輔選，尋求連任的新北市長侯友宜1小時前也在對角的新莊體育館旁造勢，拚場意味濃厚。

儘管今天上午下大雨，新莊體育園區內仍凍蒜聲不斷，蘇貞昌到新莊棒球場旁為林佳龍與市議員參選人翁震州站台，許多民眾擠不進遮雨棚，站在對街揮旗幟喊加油；國民黨新北市長參選人侯友宜1小時前則在對角的新莊體育館外廣場舉辦新莊議員參選人聯合競選總部成立大會，喊出現場有5000人參與，雙方使盡全力催票，較勁意味濃厚。

蘇貞昌表示，期盼他過去參選所提出的政見能讓林佳龍來實現，特別是社會住宅政見，在總統蔡英文支持下由中央出資，讓在地居民「近水樓台先得月」。日前他也到中和與鶯歌視察社會住宅，由中央編列預算並提供土地，可惜侯友宜都沒出現，由新北市副市長陳純敬出席。

蘇貞昌說，新北人口最多，目前社宅數中央規劃興建1.8萬戶，新北提供736戶「不成比例」，期待大家給林佳龍機會，相信以他規劃與解決事情的能力來擔任市長，能帶動新北發展。

林佳龍說，新莊要成為名實相副的副都心，需要旗艦計畫，包括打造影視音產業，讓新莊成為文化城與影視音的文化重鎮，新北耶誕城活動也不一定要在板橋辦，可由新莊舉辦國際性耶誕節吸引觀光客；另外，也要建溪北捷運，讓新莊副都心成為所有交通轉運的中心，並推動都市更新，落實「4年4萬戶、1坪換1坪」政見。

媒體詢問侯友宜稍早也在另一頭造勢，雙方是否有「拚場」意味。林佳龍表示，新莊非常重要，是新北的副都心，各方在選前1個多月的假日都會安排很多活動，這很正常，雙方成立競選總部後，就進入選戰衝刺階段，希望雙方都能專注在競選工作，市政府運作不要受選舉影響。

對於「拚場」一說，侯友宜表示，4年來一步一腳印兌現政見，也要讓市民了解做了哪些事，「我們最重要的對手是自己」，今天的新莊要比昨天好，明天的新莊要比今天好，大家一起努力，好好做事情。

對於侯友宜說「對手是自己」，林佳龍說，對侯友宜來講，他的對手確實是自己，因為他一直無法承諾如果選上新北市長會做滿4年，還對2024總統選舉表達「勇於承擔」，這樣就會分心，市民會覺得他把新北市長當權力跳板。（編輯：張銘坤）1111016

尋求連任的新北市長侯友宜（右3、白衣）16日上午在新莊體育館旁廣場造勢，侯友宜表示，4年來一步一腳印兌現政見，也要讓市民了解做了哪些事，「我們最重要的對手是自己」。（侯友宜選舉辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日

民進黨新北市長參選人林佳龍16日新莊棒球場旁舉辦造勢活動，儘管上午下大雨，許多民眾仍冒雨到場力挺，現場「凍蒜」聲不斷。中央社記者高華謙攝 111年10月16日

尋求連任的新北市長侯友宜16日上午在新莊體育館旁廣場造勢，侯友宜陣營估現場有5000人參與。（侯友宜選舉辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月16日