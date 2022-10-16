颱風尼莎豪雨襲台 蘇貞昌視訊基宜花掌握災情

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）颱風尼莎帶來豪雨，行政院長蘇貞昌今天到中央災害應變中心視察，並和基隆市、宜蘭縣和花蓮縣應變中心視訊連線掌握災情狀況，並提醒強風豪雨仍將持續，防災應變勿鬆懈。

受颱風尼莎外圍環流及東北季風影響，台灣北部、東北部地區雨勢增強，災情陸續傳出，蘇貞昌下午在內政部長徐國勇等人陪同下，到中央災害應變中心視察並聽取第三次工作會報。

中央氣象局首先指出，颱風尼莎共伴東北風帶來可觀雨量，其中台北市擎天崗和宜蘭縣樂水分校的累積雨量分別近800釐米和953釐米，今天降雨熱區則在桃園市、新竹縣和宜蘭縣，雖然颱風很快會脫離台灣沿海範圍，但仍要注意後續風雨情形。

消防署也表示，針對宜蘭市一間民宿上午因淹水而有8人受困，都已由宜蘭縣消防局協助撤離；另，陽金公路今天凌晨1時許因土石坍塌造成道路中斷，也都搶通和派員監控中。

其他零星災情，還包括基隆市暖暖區暖東道舊入口處土石崩落，以及花蓮縣道路災情4件、橋梁1件、積淹水災情4件。

交通部則提到，台鐵十分至菁桐間仍維持列車停駛；空運國內線延誤9班次、取消16班次；海運共有5航線、26航次停航。

區域淹水警戒部分，經濟部指出，目前僅宜蘭縣大同鄉為一級警戒。

針對媒體報導有民眾質疑宜蘭縣淹水的肇因可能是忘關水門所致。經濟部也澄清說，因颱風尼莎降雨熱區在宜蘭縣大同鄉，導致蘭陽溪主流水位高漲，水利署第一河川局於今天清晨5時30分立即關閉溪州排水閘門，並於上午7時許蘭陽溪水位稍退時，重啟水門以維持重力排水。

農委會隨後表示，台北果菜批發市場今天量增價跌，西螺果菜批發市場今天休市；另，土石流監控預警，已發布54條黃色警戒和15條紅色警戒，大規模崩塌潛勢區則為新竹縣尖石鄉1處黃色警戒和桃園市復興區1處紅色警戒。

會中，蘇貞昌也分別和基隆市、宜蘭縣和花蓮縣應變中心進行視訊會議連線，多數零星災情都在掌控中，並指示台七線道路中斷問題要協助加速搶通。

蘇貞昌最後裁示，這次颱風共伴東北季風帶來強降雨，加上近來花東地區地震頻繁，提醒落實土石流潛勢溪流警戒機制，並督導地方政府儘早落實預防性疏散撤離作業；同時，明天上學日，請教育部通知各地教育局注意，若校區或上學路線有狀況要提早通知學童和家長以預先因應。

由於強陣風和豪大雨情形還會延續到明天，蘇貞昌提醒，針對高架交通設施和道路邊坡崩塌災情都要及早啟動防災應變作為，呼籲大家不要鬆懈、掉以輕心。（編輯：方沛清）1111016