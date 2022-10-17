蘇貞昌：確實落實國境解封 隨時檢討防疫指引

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌17日召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況，以及疫苗施打情況等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年10月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北17日電）行政院長蘇貞昌今天說，13日進入國境解封的第2階段，開放觀光團出、入境，請確實落實並隨時檢討、精進入境團體旅遊的相關指引，以降低國際間人群流動所增加疫情變化的風險。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況，以及疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌說，13日進入國境解封的第2階段，開放觀光團出、入境，請指揮中心、交通部與業者持續宣導及溝通，確實落實並隨時檢討、精進入境團體旅遊的相關指引，以降低國際間人群流動所增加疫情變化的風險。

蘇貞昌表示，近日進入濕冷季節，請指揮中心隨時緊盯疫情，以及流感等呼吸道病毒流行趨勢，備妥各類疫苗及藥物安全存量，兼顧預防及治療量能。

蘇貞昌指出，今天是指揮中心成立的第1002天，各部會所建立的團隊溝通與合作模式如能持續累積，將有助台灣整體國力提升，請指揮中心與各部會在防疫上的最後一哩路持續努力，對於得來不易的防疫成績，也應向民眾加強說明。

指揮中心在會中表示，全球疫情略升後近一週持平，總體約上升2%，隨多數國家陸續恢復常態，新增病例數可能增加，北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，而BA.5變異株仍是全球主流株，占比約76.2%，仍需持續追蹤，並密切監測國際間變異株的演變。

指揮中心說，國內疫情穩定，輕症、無症狀者為99.57%，近期隨大活動持續舉辦、邊境開放及進入呼吸道病毒流行季節，須密切關注重症高風險族群及後續疫情趨勢，並留意國際移入變異株特性，以及對疫情造成的影響。

指揮中心指出，13日調升入境總量為每週15萬人次、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，13到15日入、出境人數明顯增加，平均每日入境1萬1130人次，較9月增加近2倍，首3日入境有症狀旅客占0.12%，都配合唾液採檢，及優先搭乘防疫車輛。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告說，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.8%，第2劑為88.1%，第3劑為73.6%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率為93.9%，第4劑施打率為13.1%，累積施打已超過6268萬人次，目前疫苗數量非常充足，將加強宣導並鼓勵民眾接種。（編輯：謝佳珍）1111017