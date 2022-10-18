詢問災情被批耍官威 蘇貞昌：口舌是非比病毒還毐

（中央社記者王揚宇台北18日電）行政院長蘇貞昌16日與宜蘭縣長林姿妙視訊，詢問宜蘭豪雨災情，遭藍營質疑耍官威；蘇貞昌今天受訪說，他好言詢問宜蘭情況，卻被說是耍官威，這就是比病毒還毒的口舌是非，但他已見怪不怪。

立法院會今天邀請蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。

尼莎颱風帶來豪雨，行政院長蘇貞昌16日到中央災害應變中心視察，並和基隆市、宜蘭縣和花蓮縣應變中心視訊連線掌握災情狀況。

台北市長柯文哲昨天說，平常就要訓練、準備好，不要災害發生才趕快跑到應變中心給別人看，現在已經是e化的時代了，全部都可以遠距辦公，為何還要坐鎮給別人看。另外，蘇貞昌16日在中央災害應變中心與宜蘭縣長林姿妙視訊詢問災情，被國民黨質疑是耍官威。

蘇貞昌會前接受媒體訪問時回應指出，每一個縣市的情況不同，每一個首長應對情況的風格也不同，他都尊重，但社會自有評價；林姿妙坐鎮指揮中心「揪甘心」，他特別跟林姿妙好言詢問宜蘭情況如何，而過去地震時，不知道有花蓮、台東縣長在線上，當時沒有連線，被說是讓人家白等，但這次連線卻被說是耍官威，「這就是我說的比病毒還毒的口舌是非」，不過他已經見怪不怪。（編輯：郭無患）1111018