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打高端疫苗赴日要先自費做PCR 蘇貞昌：會多加溝通

2022/10/18 10:16
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（中央社記者王揚宇台北18日電）針對打高端疫苗的民眾赴日本須自費PCR，行政院長蘇貞昌今天說，民眾打疫苗，考量的都是保護健康，各國情況不同，會多加溝通聯繫。

立法院會今天邀請蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到民眾接種高端疫苗去日本，必須付3500元的PCR核酸檢驗費用，這筆錢是否該由高端負責；此外，有藍委批評，綠營開始抨擊高端，是要切割救選情。

對此，蘇貞昌說，凡是經過檢驗合格的疫苗，都是有效的疫苗，政府希望讓民眾多一種選擇。

蘇貞昌表示，2年前國民黨立委蔣萬安用提案、以及在記者會上說要撥新台幣上億元，要降低受測人數，獎勵國產疫苗，怎麼現在翻臉比翻書還快，還把口舌是非如此搬弄，讓人覺得很不應該。

蘇貞昌說，民眾打疫苗，考量的都是保護健康，至於出國，各國情況各有不同，「我們都會多加溝通聯繫」。

日本11日開放旅客自由行，條件是要打滿3劑疫苗，台灣國產的高端疫苗不在日本的許可名單內，接種高端疫苗者若要到日本，得先自費付3500元PCR檢測，並取得陰性證明才可入境。（編輯：翟思嘉）1111018

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