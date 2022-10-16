習近平不承諾放棄武力 蘇貞昌：台灣主權獨立

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中共總書記習近平16日強調堅決反對台獨與外部勢力，並宣稱不承諾放棄使用武力。對此，行政院長蘇貞昌（中）表示，台灣的自由民主一直是被世界肯定，總統蔡英文領導台灣、為主權獨立國家，台灣是由台灣人自己當家作主。中央社記者黃麗芸攝 111年10月16日

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）中共總書記習近平今天強調堅決反對台獨與外部勢力，並宣稱不承諾放棄使用武力。對此，行政院長蘇貞昌表示，台灣為主權獨立國家，也一再被世界肯認，前途由台灣人自己決定。

受輕颱尼莎外圍環流及東北季風影響，中央氣象局今天表示，白天全台各地有雨，主要在北北基桃、宜花等地區最為顯著。蘇昌貞有鑒於北部與東北部地區下午雨勢增強，臨時取消下午至晚間原訂行程，緊急改於下午2時到中央災害應變中心視察。

媒體會前聯訪詢問，如何看習近平今天在人民大會堂發表20大報告時，在回顧18大以來的涉台議題提及「新時代解決台灣問題的總體方略」，強調堅決反對台獨與外部勢力干涉，堅持以最大誠意爭取和平統一前景卻又宣稱不承諾放棄使用武力。

蘇貞昌表示，全世界的普世價值已是尊重彼此、包容多元，且一定要和平溝通，從來沒有講究武力者能夠獨霸天下，並舉俄羅斯侵略烏克蘭事件，後來演變成俄羅斯青年外逃、烏克蘭難民哭泣的狀況，認為武力是最不好的，中國始終將武力掛在嘴上、放在心中要對付台灣。

他指出，台灣的自由民主一直是被世界肯定，且各方評比都是亞洲第一，總統蔡英文領導台灣、為主權獨立國家，也一再被世界肯認。

蘇貞昌認為，習近平應注意中國北京四通橋上的狼煙和抗議布條，而不是老想以武力對付台灣，台灣是由台灣人自己當家作主，前途也由台灣人自己決定。

媒體還問到，北市陸續傳出豪雨災情，但民眾黨主席、台北市長柯文哲仍南下持續輔選？蘇貞昌說，天有不測風雲，這次颱風雖然沒有發布陸警，但風雨相當大，希望地方首長們都能了解人民的生命財產比選舉輸贏重要，能堅守崗位、督導一切，讓災害減到最小。

同時，若地方有難以獨立處理的災情，中央都已派出支援，若有任何需求也可和中央隨時聯繫，保持中央、地方一體合作，減少人民生命財產損失。

另對無黨籍台北市長參選人、前台北市副市長黃珊珊的新書內容稱防疫旅館和防疫計程車為其防疫創新作為，媒體詢問是否為攬功？蘇貞昌表示，爭功諉過是台灣人最看不起的，疫情期間這兩年多來大家團結合作，中央地方密切配合，凡是地方發生群聚事件或獨立處理能量不足情形，中央都立刻派出支援，當時都還彼此感謝。

蘇貞昌說，不要選舉到了，就變成中央流行疫情指揮中心謀財害命，做任何表現或講任何話都要本於事實，勿因選舉而扭曲，中央地方一定要合作，疫情仍在發展中，人民期待的是平安的台灣。（編輯：張銘坤）1111016