中國茶混充台茶遭檢出 蘇貞昌籲建立典章把關食安

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）橋檢偵破中國茶葉洗產地混充台灣茶案，行政院長蘇貞昌今天指出，農委會找到檢驗方法判別茶葉來源，未來應比照建立典章制度檢驗香菇、蒜頭，清楚標示產地，為食安把關。

橋頭地檢署偵破謝姓兄弟茶行業者涉與中國股東共謀，將在中國種植茶葉運到越南「洗產地」，再以越南茶名義進口冒充台灣茶出售，專案人員經搜索，歷經2天2夜清點查扣運輸，確認所有走私茶葉達107噸，共5995箱，謝姓兄弟訊後獲交保。

蘇貞昌今天中午南下高雄南區大型贓證物庫，出席「111年度查緝境外茶混充台茶行動專案成效展示及頒獎表揚典禮」，橋頭地檢署檢察長鍾和憲簡報時提到，中央成立「打擊境外茶葉混充台茶案件協調聯繫平台」，並透過行政院農委會茶葉改良場開發「茶葉中多重元素檢驗方法」，就能有效判別台灣和境外茶，準確率達98%。

蘇貞昌致詞表示，農委會的「多重元素檢驗方法」既然能準確判別是台灣茶還境外茶，那之後也能運用在蒜頭、香菇等，並交代要求所有食品都要清楚標示產地，建立「典章制度」，維護台灣食安。如今的檢驗方法就是「典章制度」，未來就需透過平台建立SOP。

蘇貞昌要求，如果誰草率辦案，那（法務）部長就必須追究，如果認真辦或找到方法，就要破格提拔，用各種方法大大獎賞。「我們要鼓勵認真做事的人，建立這個制度，因為找到這個鑑定方法，照顧到多少人的健康，顧到多少茶農利益。這非常值得破格提拔大大獎勵。」

他強調，當政府把這個典章制度、平台、檢驗方法建立後，未來像蒜頭、香菇等其他食品也可比照辦理，同時今天這件事也代表政府已經找到方法鑑別真假，應該要昭告天下，「假的活不了」。

蘇貞昌說，自己當行政院長有一段時間，但行政院長跑到贓物庫大概也已經破紀錄。自己每天起床洗把臉就是泡杯茶來喝，但那杯茶到底是台灣茶還是其他地方的，心裡實在很忐忑，所以自然認為全台2300萬人就是喜歡喝茶，尤其喜歡台灣茶，但卻有不肖商人混充成台灣茶出售。

今天受獎有功人員包括橋頭地檢署檢察官梁詠鈞、李侃穎，農糧署課員于少康、高雄市調查處調查官歐宏倫、唐儷嘉、黃光諄等人。

全案起於在南投縣名間鄉開設茶葉工廠的謝姓兄弟，於高雄岡山也有茶行，兩人與中國黃姓共犯合夥投資中國華慶公司，雙方為規避走私中國茶葉刑責，自民國105年12月起涉將中國茶葉原料運至越南加工，藉此「洗產地」，最後進口台灣偽裝成台灣茶販售。

梁詠鈞、李侃穎獲報後，指揮法務部調查局高雄市調查處、南部地區機動工作站及南投縣調查站等單位組成專案小組，前往高市岡山區及南投名間鄉等地搜索，扣押疑違法輸入中國茶葉共5995箱，重達107公噸，並依刑法妨害農工商罪、詐欺及懲治走私條例私運管制物品進口等罪偵辦，謝姓弟弟以新台幣30萬元交保、哥哥60萬元交保。（編輯：郭諭儒）1111015