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立委為三叉坑部落921重建戶請命 蘇貞昌允諾協助

2022/10/14 17:04
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（中央社記者王揚宇台北14日電）台中市三叉坑部落921重建戶居住權受損，有部分重建戶基地遭法拍或第三人要求拆屋還地等狀況。行政院長蘇貞昌今天允諾立委會解決問題，他說，既然災民安置是政府政策，就該房地合一。

立法院會今天邀請蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。

民進黨立委吳玉琴質詢時表示，她與民進黨立委伍麗華9月21日接待從台中來的三叉坑部落族人，他們陳情過去災後重建計畫執行不徹底，導致土地產權紊亂，例如有些住戶有建照、使照，但沒完成土地登記，後來是因為土地被法拍，新地主要求拆屋還地，才知道這件事。

吳玉琴說，正義也許會遲到，但不缺席，想請蘇貞昌幫忙，如何協助台中市和平區三叉坑部落的45戶重建戶取得房屋所在地的土地所有權及土地附屬的相關權利；另外，因為當年行政程序疏漏，未能完成土地價購合併重劃造成的土地所有權紊亂，應重新辦理登記。

蘇貞昌說，災民安置是政府政策，既然安置配售房屋，就該連同土地讓它房地合一，讓所有人居住能夠安定，當年是怎麼樣的行政疏失，以至於房地不同屬一個所有權人，如果責任在政府的話，應該補救程序讓它完整。

蘇貞昌說，受到天災已屬不幸，政府的政策本來就該貫徹，若有因行政手續疏漏以致於產生紛爭，這非政府所願。

吳玉琴說，除了三叉坑部落的案例，也請各部會應調查是否還有其他類似情況；蘇貞昌說，會請相關部會來做，如果是跨部會，會請政務委員協調，全部盤查好，如果還有這個現象，不待起糾紛就要先行解決。

三叉坑部落921重建戶9月21日赴立法院陳情，當時法扶原民中心律師林韋翰指出，政府執行「原住民聚落重建計畫」時，未將重建區的私人土地全部收歸國有，留下幾筆大塊土地仍為私人所有，就透過抽籤程序分配給受災戶作重建使用。

然而分配後，更未依重建計畫內容將建地所有權分配與受災戶，使得多數受災戶在重建屋住了多年，卻沒有建地所有權。（編輯：翟思嘉）1111014

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