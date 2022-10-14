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馬英九指兩岸關係差年輕人不敢生 蘇貞昌：不符事實

2022/10/14 10:19
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（中央社記者王揚宇台北14日電）前總統馬英九稱因兩岸關係差，導致年輕人不敢生。行政院長蘇貞昌今天受訪時，列舉蔡政府針對少子女化的因應措施，也希望馬英九講話要對應事實，只有一昧的批評，這樣不厚道、也不符事實。

立法院會今天邀請蘇貞昌施政報告，並備質詢，相關部會首長列席。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到馬英九說因為兩岸關係差，年輕人才不敢生小孩的看法。

蘇貞昌表示，少子女化是全球的現象，台灣已經不是一天、也不是一年這樣，蔡政府上台以來，對於少子女化相關的對應預算，從馬政府時代的新台幣150億元，現在已經成長為一年1000億元以上，政府用盡最大的誠意和努力。

蘇貞昌舉例，例如育兒津貼，一個小孩每月5000元，過去馬政府沒有；陪產假可以到8成薪，過去馬政府就沒有，政府甚至提供300億元租屋補貼，可以照顧50萬戶租屋族，這些措施都是希望給年輕人和新婚家庭減少負擔。（編輯：楊凱翔）1111014

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