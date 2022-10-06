衛福部：COVID-19疫苗銷毀400萬劑 高端占120萬劑

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衛生福利部長薛瑞元6日在立法院表示，目前共銷毀COVID-19疫苗400萬劑，高端（圖）為120萬劑，其餘銷毀280萬劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北6日電）審計部報告指出，有786萬餘劑COVID-19疫苗至今年11月到期。衛生福利部長薛瑞元今天在立法院表示，目前共銷毀COVID-19疫苗400萬劑，高端為120萬劑，其餘銷毀280萬劑。

立法院財政委員會今天邀請審計部審計長陳瑞敏、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部長薛瑞元、經濟部長王美花等人就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告，並備質詢。

審計部書面報告指出，有786萬餘劑至今年11月後有過期銷毀之虞。國民黨立委林德福今天質詢時關注高端疫苗銷毀數量與金額。

薛瑞元備詢時未透露價金，但表示已銷毀約120餘萬劑。

媒體在會議休息時追問疫苗銷毀數量，薛瑞元表示，到現在為止總共銷毀400萬劑，其中高端120萬劑，其餘銷毀280萬劑；280萬劑中以AZ疫苗為主，但也含有莫德納與BNT疫苗。（編輯：蘇志宗）1111006