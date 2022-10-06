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逾700萬人納接種次世代疫苗 指揮中心視情況增購

2022/10/6 15:40
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北6日電）莫德納BA.1次世代雙價疫苗自10月11日起，擴大納入18至49歲民眾接種，預估逾700萬人符合資格。指揮中心發言人莊人祥今天說，目前存量約266萬劑，將視「打氣」增購。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，本土確診數已連續11天比上週同期增加，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，10月11日起，擴大納入18至49歲民眾接種莫德納BA.1次世代雙價疫苗作為追加劑。

據指揮中心預估，符合資格者約700多萬人，民眾上網預約接種卻發現不少區域額滿。指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，不少縣市的預約，在宣布擴大納入前就已額滿，目前仍有266萬劑存量，下週會依各縣市需求儘量配送。

莊人祥表示，將視情況向莫德納叫貨，從下單到書審完成約須2週時間；不過，就他所知，有些人因確診在3個月內無法接種，另也有些人想等其他次世代疫苗，實際打氣還要觀察。

日本媒體報導，日本昨天通過BNT的BA.5次世代雙價疫苗緊急使用授權（EUA）。莊人祥說，衛福部食藥管理署正根據BNT所提送資料審查中，安排專家會議還需要一些時間。

此外，針對高端公司逾期30日以上未能履約交貨疫苗，外界質疑衛福部疾管署未裁罰。莊人祥解釋，今年3月已根據高端逾期30天紀錄，依當時未能履約部分，一併計罰價款百分之2違約金，「已經罰了」。

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據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種3102人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率40.2%、第2劑10.1%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種3萬7198人次。

昨天COVID-19疫苗接種5萬2911人次，截至目前為止累計接種6209萬7588人次；接種人口涵蓋率第1劑 93.7%、第2劑87.8%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.4%，第2次追加劑接種率11.4%（65歲以上接種率39.6%）。（編輯：陳政偉）1111006

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