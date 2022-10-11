次世代疫苗仍有255萬劑存量 18至49歲開打

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北11日電）莫德納次世代雙價疫苗今天起擴大開放18至49歲民眾施打，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，目前仍有約255萬劑存量，接下來幾天會觀察「打氣」決定是否增購。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵，今天起擴大納入18至49歲民眾接種莫德納BA.1次世代雙價疫苗作為追加劑，據指揮中心預估，將有約700萬人符合資格。

王必勝下午在疫情記者會中表示，目前累計接種約45萬人，目前仍有約255萬劑存量，18至49歲民眾才剛開打，這幾天會觀察「打氣」決定是否進一步下單增購。

至於是否開放其他原始株疫苗提供18至49歲民眾作為第4劑接種使用，指揮中心發言人莊人祥表示，因各國建議不一，經蒐集彙整資料，將在今天提送給衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）書面審查，待結果出爐再對外說明。

媒體另詢及，有關公費清冠一號適用對象，衛福部中醫藥司上週與中醫藥界相關代表開會後據了解達成初步共識，擬擴大適用對象。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，初步研擬適用對象將擴大納入不良高血壓者、出血性/消化性潰瘍、精神疾病患者、產婦等4類，詳細內容簽辦中，核可後會儘速函示各中醫藥醫療院所遵循指引，日期未定。

此外，日本今天起正式開放觀光自由行，但高端疫苗仍未列入認可疫苗中。王必勝表示，除外交部積極透過各種管道交涉，駐日代表處與民間團體如台日交流協會等也都有傳達相關訊息，台灣端則持續不斷提供資料給日本代表處，並頻繁意見交換，期待日方相關回應。

據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種1319人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率40.8%、第2劑11.9%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種1萬1163人次，累計44萬9000多人。

10月8日至10日COVID-19疫苗接種共計6萬3451人次，截至目前為止累計接種6228萬9698人次；接種人口涵蓋率第1劑93.7%、第2劑88%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.5%，第2次追加劑接種率11.9%（65歲以上接種率40.2%）。（編輯：管中維）1111011