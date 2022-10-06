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苗栗縣鼓勵施打疫苗 醫療院所雙十連假加開專診

2022/10/6 18:04
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）COVID-19疫情未歇，又逢流感旺季，苗栗縣政府今天表示，因應縣內嬰幼兒及65歲以上長者疫苗接種偏低，已請縣內各醫院診所於雙十連假加開專診加強疫苗施打服務。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，縣內今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）達1148例，目前社區仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，但縣內6個月到4歲嬰幼兒及65歲以上長者疫苗接種率仍偏低，縣長徐耀昌責成衛生局，請各醫院、診所除平常加強疫苗施打服務外，更於8日至10日雙十連假期間，加開假日流感及新冠疫苗施打專診。

縣府衛生局表示，為鼓勵「老幼雙寶」接種疫苗，苗栗縣自10月8日到10月31日期間，凡設籍或於本縣工作、就讀者的6個月至4歲嬰幼兒及65歲以上長者族群，施打任何1劑COVID-19疫苗，即可獲得100元超商禮券或等值衛教品。

衛生局指出，目前縣內各類疫苗，包括COVID-19及流感、長者肺炎鏈球菌等疫苗皆供應充足，其中提供COVID-19疫苗合約醫療院所有71家（含18鄉鎮市衛生所）；流感疫苗合約醫療院所有83家（含18鄉鎮市衛生所），請符合條件民眾踴躍施打，保護自己及家人，共同守護社區健康。（編輯：方沛清）1111006

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