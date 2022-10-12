新北加開4接種站 雙價次世代疫苗隨到隨打

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市衛生局表示，13日起將放寬入境檢疫措施，為提升民眾接種疫苗意願，特地加開4處接種站，隨到隨打，並自今天起開放第8期疫苗接種預約，提醒18歲以上民眾盡快預約。

衛生局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情來勢洶洶，接種疫苗能有效防止中重症，中央自10月11日起開放18歲以上民眾接種莫德納雙價次世代疫苗。

衛生局表示，雙價次世代疫苗第7期預約3萬5000多人，預約率79%，與前兩期疫苗預約率相比，上升近2倍，因此，市府自10月13日至16日第7期疫苗平台開放期間，再加開4處隨到隨打接種站。

衛生局表示，這4處接種站提供18歲以上成人雙價次世代疫苗第3到5劑（追加劑）疫苗施打，接種地點分別為三重綜合體育館、中和中正堂、環球購物中心、永和國父紀念館，每站每時段開放提供名額100到600人不等，採現場掛號、隨到隨打，民眾可多多利用。

衛生局表示，第8期疫苗預約平台預約自今天起至10月14日，每天上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為10月17日至23日，接種對象及疫苗種類包括6個月至11歲孩童莫德納、BNT 1至2劑、12至17歲青少年BNT 1至3劑、12歲以上青少年及成人Novavax 1至3劑、18歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑追加劑、6個月至小學入學前幼兒、孕婦流感疫苗。

衛生局表示，接種日期為10月17日至23日，接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall、中和中正堂、永和國父紀念館等處開設專診提供接種服務。（編輯：李錫璋）1111012