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莫德納次世代疫苗接種後不適症狀 疲倦肌肉痠痛等5種最常見

2022/10/14 16:19（10/14 17:06 更新）
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莫德納次世代疫苗累計逾64萬人次接種。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北14日電）莫德納次世代疫苗9月24日開打至今累計逾64萬人次接種，指揮中心今天公布2662人回報不適分析，接種7天內，全身性以疲倦、肌肉痠痛、頭痛最多，局部不適以注射部位疼痛、腫脹最常見。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵，莫德納次世代雙價疫苗提供民眾作為追加劑使用，自9月24日開打至今，累計64萬4723人接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會表示，9月24日至10月10日間，共有2662人在Taiwan V-Watch平台回饋接種後不適症狀，其中追加劑第1劑900人、第2劑1486人、第3劑276人。

性別來看除追加劑第1劑男性較多外，其餘都是女性較多；至於年齡層，追加劑第1劑50至64歲最多、占約45%，其他都是以18至49歲居多、占約52至58%。

症狀統計部分，接種7天內，全身性症狀以疲倦、肌肉痠痛、頭痛最常見，局部不適則以注射部位疼痛、腫脹最常見。

此外，接種後3天內回報發燒的比例，追加劑第1劑7.5%、第2劑9.1%、第3劑5.9%。莊人祥指出，相較去年莫德納單價疫苗作為追加劑使用，發燒比例約13%至15%，次世代疫苗發燒的情況較少，且接種後7天內不適症狀都有趨向緩解。

據指揮中心統計，昨天莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗共接種3336人，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率41.4%、第2劑12.6%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種5萬6829人次。

昨天COVID-19疫苗接種6萬8263人次，累計接種6252萬3834人次；接種人口涵蓋率第1劑93.7%、第2劑88%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.5%，第2次追加劑接種率12.6%（65歲以上接種率40.4%）。（編輯：陳政偉）1111014

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
莫德納次世代疫苗成人症狀初步統計。（指揮中心提供）
莫德納次世代疫苗成人症狀初步統計。（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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