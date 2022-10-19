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BNT莫德納BA.5次世代疫苗有進展 最快下週EUA通過後進貨

2022/10/19 15:07（10/19 15:29 更新）
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圖為莫德納次世代雙價疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北19日電）指揮中心指揮官王必勝今天表示，莫德納及BNT的BA.5次世代雙價疫苗文件陸續繳交完畢，預計最快下週舉行緊急使用授權（EUA）審查，一旦通過後，就會儘速安排進貨時程。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新興變異株病毒持續在全球擴散，據中央流行疫情指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種6萬6592人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88%、追加劑接種率73.7%、第2次追加劑接種率13.6%。

指揮中心發言人莊人祥說明，據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種2906人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率42%、第2劑13.7%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種5萬7766人次。

接種疫苗是預防重症、死亡方法之一，國內有專家分析今年9月底之後，台灣多數民眾疫苗接種已超過5、6個月，對中重症保護力只剩下30%，王必勝表示，國內確實有許多民眾第3劑疫苗已施打近半年，所以才會開放18歲以上民眾接種次世代疫苗，現在每天平均5至6萬人接種，可加強保護力。（編輯：陳政偉）1111019

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