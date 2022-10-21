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莫德納次世代近百萬人接種 台中19.4萬人最多

2022/10/21 15:20（10/21 15:40 更新）
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指揮中心公布，莫德納次世代雙價疫苗開打至今累計近100萬人接種，台中占六都及全台最多。圖為莫德納次世代雙價疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心公布，莫德納次世代雙價疫苗開打至今累計近100萬人接種，台中占六都及全台最多。圖為莫德納次世代雙價疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北21日電）莫德納次世代雙價疫苗9月24日開打至今，指揮中心公布，累計近100萬人接種，台中占六都及全台最多，約19.4萬人次、占10.7%，看來無太大安全疑慮，呼籲盡快接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，接種疫苗是預防重症、死亡關鍵，中央流行疫情指揮中心自9月24日起，開放莫德納次世代雙價疫苗提供民眾作為追加劑使用。

有關次世代疫苗接種情形，指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明指出，目前本國籍接種次世代疫苗民眾累計99萬8236人，無論六都還是全國，都是台中接種人數最多，約19萬4863人接種、10.7%；目前看來沒有太大安全疑慮，呼籲符合資格的民眾都盡快接種。

此外，國內12歲以下兒童重症累計251例，且以孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）共163例最多，其中100例為0到5歲以下幼兒。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，重症中有8成未曾接種疫苗，呼籲家長還是要帶小朋友打疫苗，以降低重症風險。

據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種2877人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率42.3%、第2劑14.1%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種了5萬4556人次。

昨天COVID-19疫苗接種6萬4493人次，截至目前為止累計接種6297萬643人次；接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88.1%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率73.7%，第2次追加劑接種率14%（65歲以上接種率 41.2%）。（編輯：管中維）1111021

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