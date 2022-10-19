接種高端民眾補打疫苗 有出國需求者19日起可施打

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中央流行疫情指揮中心公布，自19日起，提供接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種1至3劑台灣核准專案輸入的COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北19日電）中央流行疫情指揮中心今天下午公布，自今天起，提供接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種1至3劑台灣核准專案輸入的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

指揮中心指揮官王必勝今天下午疫情記者會中表示，考量國內邊境管制措施逐漸放寬，國際間各式交流需求日益增加，且入境部分國家，如有符合該國指定疫苗廠牌及劑數接種紀錄，可豁免入境後的檢疫或隔離措施或取代檢驗陰性證明。

王必勝說，經綜合評估後，指揮中心宣布自即日起，提供已接種高端疫苗且有出國需求的民眾，可接種台灣核准專案輸入的COVID-19疫苗。

接種條件為接種高端疫苗須出國民眾，可依欲入境國家查驗需求，包含登機或入境限制、豁免檢疫或隔離措施或取代檢驗陰性證明等，於出具相關證明文件，例如電子機票或就學或工作證明等後，接種1至3劑台灣核准專案輸入COVID-19疫苗。

王必勝說，接種劑次與間隔部分，接種高端疫苗以外廠牌第1至2劑視為基礎劑，須與前一劑間隔4週（28天）以上；高端疫苗以外廠牌的第3劑視為追加劑，須與前一劑間隔至少12週（84天）。

王必勝提醒，民眾接種後可至「數位新冠病毒健康證明申請系統」下載疫苗接種的數位證明，建議於完成接種後2天以上申請，供入境他國查驗使用。（編輯：陳政偉）1111019