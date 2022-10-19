逾30萬人3劑都打高端 民眾補打可混打mRNA疫苗

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北19日電）接種高端疫苗有出國需求的民眾，自今天起開放補打，疫情指揮中心統計，逾30萬人3劑皆施打高端，補打可混打莫德納及BNT等mRNA疫苗，但次世代疫苗只能當追加劑使用。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，雖然高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗屬於次蛋白疫苗，但補打1至3劑台灣核准專案輸入疫苗廠牌，任何疫苗都可打，可以混打mRNA疫苗，基礎劑可以施打原始株的莫德納和BNT疫苗，次世代疫苗只能當追加劑。

據指揮中心統計，國內第1劑疫苗接種高端者約100萬人，3劑都打高端疫苗則有30幾萬人，王必勝表示，規劃出國人數沒有辦法估計，承諾將以最大量初估，現階段疫苗數量都是足夠因應，若疫苗不夠供應會再增購。

若3劑都打高端疫苗後需補打，屆時身上最多恐怕會累計施打到6劑疫苗，外界關注安全評估，王必勝強調，補打議題都是經過專家會議討論結果，接種間隔並不是隨意制定，都是比照過去開放打高端赴美國者補打規定，現在只是把適用範圍擴大。

有媒體在記者會中提問，指揮中心在10月13日開放邊境前，就知道打高端疫苗者赴日本困難，為何當時沒有立刻依照赴美國補打規劃，反而是等到如今才開放，王必勝說，主要是希望先觀察日本規定調整可能性，但在日方10月11日最後一次修改後，規定仍會造成民眾不便，才會儘速解決問題。

王必勝重申，開放高端補打並非代表放棄跟日本交涉承認高端疫苗，現階段仍然積極與日方討論，著重在世界衛生組織（WHO）團結試驗結果及WHO緊急使用清單（EUL）申請；高端正透過澳洲協助，持續跟日方溝通中。（編輯：張芷瑄）1111019