指揮中心：採購高端疫苗絕無價差或貪瀆情事

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北20日電）外界認為高端COVID-19疫苗採購有價差疑慮。中央流行疫情指揮中心今天嚴正澄清，並表示政府依法採購高端疫苗，絕無價差或貪瀆情事，指揮中心禁得起考驗。

指揮中心指揮官王必勝今天在指揮中心記者會表示，高端疫苗無價差，大家可以去想，合約簽下去，訂了多少錢，買了多少劑就給廠商多少錢，何來價差？外界用公司的財報去推算，或新聞去推算，他不知道計算的基礎是什麼，到底怎算，是否是事實？

王必勝指出，不能用臆測數字推算，之後說有價差，他代表指揮中心說，這些是子虛烏有、憑空捏造，惡意抹黑。

王必勝說，他要嚴肅跟大家說明，今天討論政策相關科學或防疫理論都沒有問題，但指涉別人貪瀆、違法，是非常嚴重的指控，必須要有證據，指揮中心受立法院、監察院監督，審計部也有查帳，相關人士也說要跟檢調檢舉，指揮中心都尊重，絕對禁得起考驗，希望社會大眾不要被誤導。

指揮中心也發布新聞稿，商業履約基於維護產品價值等商業機密，簽訂保密合約為常態，產品價格等合約內容於保密期限過後，即可公開相關資訊。

指揮中心強調，政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購依法執行，完全可接受立法院、審計部及監察院監督、查核和約詢，如有違法事項絕對依法徹查、嚴正法辦，絕不寬貸。

指揮中心認為，有心人士在無事實根據或資料不清的情況下，推測並惡意散播不實的臆測，造成各種誤解，並指稱防疫人員貪瀆，嚴重打擊防疫人員士氣，也造成緊迫的防疫人力資源浪費，實非國人福祉。（編輯：卞金峰）1111020

（指揮中心提供）

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