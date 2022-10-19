遭批賺取暴利 高端發聲明澄清非事實

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高端疫苗19日澄清，公司累計投入30至40億元的研發及生產金額，疫苗累計銷售淨額新台幣36.2億元，絕無暴利。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）針對外界批評賺取暴利，高端疫苗今天發聲明澄清，COVID-19疫苗累計銷售淨額為新台幣36.2億元，累計投入達30至40億元的研發及生產金額，絕非外界誤傳的暴利。

高端表示，2020年初新冠疫情來襲，隨即與美國國衛院洽談技術移轉，全體員工日以繼夜投入疫苗研發，進行多項臨床前研究及9項人體臨床試驗。

高端迄今公開發表新冠疫苗研究共16篇論文，通過同儕審查發表於國際性期刊的論文10篇，其中在台灣本土進行的擴大二期臨床研究刊登於全球頂尖生醫專業期刊「刺胳針呼吸醫學」（Lancet Respiratory Medicine），研發成果公開透明且受到國際機構肯定。

高端指出，依財務報表顯示，新冠疫苗累計銷售淨額為36.2億元，但自2020年起至2022年上半年，2年半時間內研發及生產新冠疫苗支出合計達33.5億元，包括投入新冠疫苗研發、臨床試驗費用22.4億元（2022年下半年研發尚未計入），及疫苗生產成本11.1億元。

高端強調，已在台灣建立良好的新冠疫苗研發及生產基礎，累計投入達30至40億元的研發及生產金額，絕非外界誤傳的暴利。

除上述研發生產及銷售數字外，高端於2021年獲疫管署4.6億元研發補助，並於取得EUA（緊急使用授權）核准後回饋贈送20萬劑疫苗予疫管署。

高端在聲明中提到，生技醫藥研發有不確定風險，為快速因應緊急疫情，各國政府積極扶持並獎勵新冠疫苗研發，例如美國曲速行動提供180億美元的疫苗研發補助、各疫苗廠商也從其他國家政府取得數億至數10億美元的補助。

高端強調，台灣國產疫苗廠商規模及資源有限，要與國際大廠開發競爭同類產品已屬不易，高端疫苗在台灣的研發生產及政府採購過程皆合法合規，民眾切勿輕信不實傳言以致產生誤解。（編輯：林淑媛）1111019