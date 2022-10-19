接種高端民眾赴日補打疫苗方案 最快19日出爐

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針對接種高端疫苗民眾赴日補打其他疫苗的方案何時上路，衛福部長薛瑞元表示，也許19日就會有答案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北19日電）針對接種高端疫苗民眾赴日補打其他疫苗的方案何時上路，衛福部長薛瑞元今天表示，正在研擬中，很快會有答案，也許今天、明天就會有答案。

國民黨立委萬美玲詢問補打方案為何，薛瑞元表示，相關公文已經簽辦，簡單來說，若過去打1劑高端、2劑非高端的民眾，就是補打1劑；如果打2劑高端、打1劑非高端的民眾，則是補打2劑，以符合日本規定，詳細方案指揮中心會公布。

民眾打3劑高端疫苗赴日須自費PCR爭議持續，指揮中心表示，針對日本規定要打滿一定劑次獲認證疫苗，否則須提供PCR證明才能入境，正朝供民眾加打其他疫苗方向研議中。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案。

國民黨立委賴士葆質詢時詢問，接種高端民眾赴日補打其他疫苗的方案何時上路？列席備詢的薛瑞元指出，現在正在研擬，很快就會有答案，也許今天、明天就會有答案。賴士葆問，是否確定要補打？薛瑞元說，對。

賴士葆指出，日本規定赴日要打3劑國際認證疫苗，只打1劑是不可以的，如果靠補打疫苗，當初接種高端民眾要等半年打完3劑才能去日本，還不如自費做PCR檢測。

賴士葆也說，行政院長蘇貞昌9月打高端，結果不到一個月就確診，高端沒有保護力，且高端至今未公布效益報告，照理講EUA緊急授權有效期限是一年，高端的EUA在7月早就到期，衛福部卻一直幫高端延長。

薛瑞元指出，高端之前有交報告，但需要補件，期限為10月底前，如果10月底未完成補件，就是違反當初給予EUA的附帶條件。（編輯：謝佳珍）1111019