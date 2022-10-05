日本10/11開放自由行 增列認可中國疫苗未見高端

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本厚生勞動省10月4日公布認可疫苗最新名單，增列包括中國疫苗在內共5款，不過，台灣高端疫苗仍不在名單中。日本10月11日開放自由行，施打獲認可疫苗入境可免篩檢及隔離。

日本政府預定10月11日起大幅鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊境管控措施，除開放外國觀光客入境自由行，也重啟短期停留免簽證待遇。

如果入境外國觀光客已接種獲日本認可的3劑COVID-19疫苗，就不用檢附入境前PCR陰性證明，且入境時免篩檢、入境後也不需要隔離。

根據日本政府厚生勞動省10月4日最新公布獲認可的COVID-19疫苗名單，可以發現較稍早公布的6種增加5種，總計達11種，但高端疫苗仍不在名單中。

日本政府原本公布包括輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）、楊森（Janssen）、印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）及Novavax等6種獲認可的COVID-19疫苗。

這次新增的5種疫苗包括中國科興生物、中國國藥集團、中國康希諾生物，及印度血清研究所的兩款疫苗。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111005