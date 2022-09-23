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打高端去不了日本？王必勝：還有採檢PCR這條路

2022/9/23 15:43（9/23 16:00 更新）
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高端疫苗未被列入日本認證的疫苗，指揮中心指揮官王必勝23日表示，還有採檢PCR這個管道。（中央社檔案照片）
高端疫苗未被列入日本認證的疫苗，指揮中心指揮官王必勝23日表示，還有採檢PCR這個管道。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北23日電）日本宣布10月11日鬆綁邊境開放自由行，已接種3劑疫苗者入境可免提供PCR陰性證明，但高端疫苗未被列入。指揮中心指揮官王必勝今天說，也有採檢PCR這個管道。

據日媒報導，日本將從10月11日起鬆綁邊境開放自由行，短期入境免簽證。知名旅遊部落客林氏璧在臉書（Facebook）粉絲專頁提醒，已接種3劑疫苗者，入境可免提供PCR陰性證明，但日本認證的疫苗中沒有包含高端，意味需要出示出國前72小時內的PCR陰性才能入境。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，目前日本沒有把高端列入核可疫苗範圍中，另一條路徑是提供PCR證明，這可能會有自費問題，但「這是現況」。

王必勝說，觀察到日本近期邊境管理措施變化很快，開放速度和腳步都很快，仍在觀察日本是否會進一步取消疫苗相關限制。

至於是否能補打其他疫苗，指揮中心發言人莊人祥表示，現在僅美國規定若沒有施打其所建議的疫苗，完全無法入境，接種高端疫苗而無法入境美國或其他類似規定國家者，可補打其他疫苗。

王必勝強調，補打是針對沒有別條路的部分，但日本仍可再觀察一下。（編輯：管中維）1110923

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