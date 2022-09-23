高端疫苗：3疫苗並進 2023年開花結果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北23日電）高端疫苗副總經理李思賢在法人座談會中表示，COVID-19、腸病毒71型與四價流感疫苗，明年都將進入開花結果期，可望推動營運貢獻。

高端22日在法人座談會中指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已經進入後疫情時代，未來疫苗會越來越像流感疫苗，雖然原先預期的「億」劑以上出貨量的確有挑戰，會下調目標，但仍看好未來流感化後的常態追加劑市場。

至於WHO團結試驗方面，李思賢表示，已經進入資料分析階段，由於跨國性資料量大，需較長時間，仍待最終數據對外發表，澳洲藥證及免疫橋接的試驗也在進行努力中。

腸病毒71型疫苗部分，台灣藥證審查已邁向最後階段，期望年底可取證。該疫苗仍是目前全球唯一有多國多中心的臨床試驗，並循一般藥證的審查程序，除了台灣自費市場外，也將拓展東南亞市場。

另外，高端與韓國疫苗大廠GC Pharma合作的四價流感疫苗，目前亦在台灣藥證審查階段，如果年底能順利拿到藥證，將於2023年開始供應台灣市場，提供國人多元選擇。（編輯：楊蘭軒）1110923