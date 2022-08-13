指揮中心採購500萬劑高端疫苗 已接種297萬人次

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）指揮中心今天表示，共採購500萬劑高端COVID-19疫苗，至今年8月11日止，累計接種297萬2281劑，耗損12萬7805劑，並捐贈15萬劑疫苗予索馬利蘭共和國。

聯合報今天報導，國民黨立委萬美玲向衛生福利部食品藥物管理索取資料卻發現，高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗交貨量和使用、庫存總量出現重大落差，逾78萬劑疫苗不翼而飛，但食藥署的解釋卻前後不一，先表示「損毀」，後說「有封緘沒驗收」。

中央流行疫情指揮中心下午發布新聞稿指出，食藥署封緘放行高端疫苗數量為566萬劑，衛生福利部疾病管制署實際採購數量為500萬劑，交貨量相同。

指揮中心表示，截至今年8月11日，累計接種297萬2281劑，庫存量174萬9914劑，另耗損量為12萬7805劑，含屆期銷毀7324劑、接種實務操作耗損、多劑型疫苗接種耗損等；並捐贈15萬劑疫苗予索馬利蘭共和國。

指揮中心發言人莊人祥接受媒體聯訪時說明，接種實務操作耗損例如不小心打破，至於多劑型疫苗接種耗損，則是指開瓶後假設原本可供10人接種，現場卻僅來了5人，剩下的只能報廢。

其餘未購買的66萬劑疫苗，並未交予疾管署。指揮中心表示，據了解，由高端公司自行運用。

指揮中心表示，疫苗驗收及交貨數量，亦皆依合約規定執行，並即時分配供民眾使用，有效運用疫苗資源，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成的重症、住院或死亡風險，請民眾儘速完成接種，保護自己也保護家人。（編輯：吳協昌）1110813