高端疫苗巴拉圭三期數據 對比AZ達優越性表現

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高端COVID-19疫苗於巴拉圭第三期臨床試驗今年2月完成期中分析解盲，亞松森大學團隊8月1日分享分析成果。圖為護理人員從瓶中抽取高端疫苗準備施打。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張良知台北2日電）高端COVID-19疫苗於巴拉圭第三期臨床試驗今年2月完成期中分析解盲，亞松森大學團隊8月1日分享分析成果，包括曾感染的血清陽性或未曾感染過的血清陰性受試者，高端對比AZ疫苗皆達到「優越性」結果。

高端今天發布新聞稿指出，高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗臨床試驗總計在巴拉圭收納1128名受試者，有效分析樣本共925名；受試者血液檢體分別在巴拉圭亞松森大學當地實驗室，以及台灣中研院P3實驗室與中心實驗室（central lab）進行抗體比對分析。期中解盲數據顯示，3家獨立實驗室資料趨勢一致。

巴拉圭亞松森大學8月1日分享當地實驗室的分析數據，在血清陽性（seropositive）受試者中，高端組的血清轉化率（seroconversion rate，SCR）為98.6%，對照組AZ為90%，中和抗體比值（GMT ratio）高端組為AZ組的1.7倍。

在血清陰性（seronegative）受試者中，高端組的血清轉化率達100%，對照組AZ為94.9%；中和抗體比值高端組為AZ組的4.8倍。

在安全性追蹤上，高端組的不良反應回報遠低於AZ組，顯示出次單位蛋白質疫苗的優異耐受性及安全性；在血清學指標部分，不論是曾感染過的血清陽性或未感染過的血清陰性受試者，高端對比AZ疫苗皆達到「優越性（superiority）」結果。

高端表示，後續將以國內實驗室數據為主體，完成巴拉圭第三期臨床試驗報告（CSR）的撰寫。

高端將在8月3日除權4.83元，今天棄權賣壓湧現，股價重挫20.5元，以188元跌停作收。（編輯：楊蘭軒）1110802