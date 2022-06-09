菲律賓採認台灣預防接種證明 打高端疫苗同樣免隔離

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菲律賓將採認台灣的預防接種證明，意謂接種高端COVID-19疫苗入境菲律賓也無需隔離。圖為「數位新冠病毒健康證明」申請網頁。（中央社檔案照片）

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（中央社台北9日電）根據菲律賓跨部門抗疫工作小組（IATF）最新公文，無論施打何種疫苗，菲律賓將採認台灣的預防接種證明，意謂接種高端COVID-19疫苗入境菲國者也無需隔離。

菲律賓跨部門抗疫工作小組7日致信菲國檢疫局（BOQ）表示，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）5月19日要求抗疫工作小組，無論接種者施打何種疫苗，都採認台灣核發的接種證明。

抗疫工作小組表示，根據衛生部提交的建議，外籍人士若接種菲律賓政府或世界衛生組織（WHO）未承認的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，仍將允許他們入境菲律賓。

因此，即日起，入境菲國者若持台灣核發的國際預防接種證明和數位疫苗證明，無論施打何種疫苗都可免隔離。

中華航空菲律賓分公司總經理王福勝告訴中央社，根據目前入境規定，接種3劑COVID-19疫苗滿14天者，入境菲律賓前無需接受COVID-19檢驗，也無需隔離。

接種2劑疫苗滿14天者，入境菲律賓前只要提交48小時內即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢驗或24小時內抗原快篩陰性證明，即無需隔離。

不過，王福勝說，因移民局官員認證標準不同，過去持高端疫苗接種證明者入境菲律賓時，部分國人被要求隔離，菲國抗疫工作小組新公文出爐後，無論施打何種疫苗，都無需隔離。

他表示，目前華航每天有一班馬尼拉至台北來回航班，另外每週五有一班馬尼拉至高雄來回航班。

長榮航空菲律賓分公司總主任許俊中說，目前長榮航空每週有3班馬尼拉至台北來回航班。7月1日後，長榮航空將增班為每天都有一班馬尼拉至台北來回航班，宿霧至台北每週3天各有一班來回航班。

星宇航空菲律賓分公司總經理黃泊荏表示，星宇航空目前每週有5班馬尼拉至台北來回航班。（編輯：黃自強）1110609