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赴韓觀光打疫苗可免隔離 外交部：力洽納入高端

2022/6/2 13:27
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（中央社記者黃雅詩、實習記者趙鳳玲台北2日電）韓國1日開放申請自由行觀光，打滿兩劑疫苗赴韓可免隔離，但認證疫苗未包含高端。外交部今天表示，去年已將高端疫苗資料提供給韓國政府，將持續力洽讓接種高端的台灣民眾未來赴韓旅遊更順暢。

外交部表示，韓方向我方指出，由於疫苗認證涉及多項醫衛專業技術議題，目前仍由韓方相關機關研議中，外交部將持續密切注意相關進展，並與韓方相關單位保持聯繫。

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外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，韓國政府目前僅採認世界衛生組織（WHO）緊急授權使用疫苗，包含高端等未獲WHO認證的疫苗，尚不在韓國認證範圍內。台灣自去年已將高端疫苗相關資料提供給韓國政府，力洽接種高端疫苗的台灣民眾未來能順利赴韓國旅遊。

韓國觀光公社5月31日舉辦「重啟訪韓觀光籌備說明會」指出，韓國從6月1日起恢復觀光簽證，台灣旅客在沒有恢復免簽之前，都可申請觀光簽證赴韓，但入境韓國時須提供PCR或醫院抗原快篩（RAT）檢查陰性報告、疫苗接種證明書及必須到檢疫資訊預填系統輸入資料。（編輯：翟思嘉）1110602

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