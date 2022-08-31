陳時中：高端尚無保護效益資料 世衛3期試驗中

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）高端疫苗EUA通過滿1年，有立委呼籲公布保護效益報告。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，高端還沒有相關資料，不過世界衛生組織正在做3期試驗，做出來就會公布。

民眾黨、國民黨立委接連質疑，衛福部去年通過高端疫苗緊急使用授權（EUA）時，要求1年內提交保護效益分析報告，不過至今仍不見相關報告蹤影。

陳時中今天上午前往台北市選委會登記參選市長，在致詞後接受媒體聯訪表示，若立委連這個都不了解，討論這問題就失去了實質意義。

陳時中說，高端目前沒有完整第3期試驗，所以沒有保護效力資料，只有對比式資料，這些都公布過了，且世界衛生組織（WHO）正在做團結試驗疫苗（STV）3期試驗，結果出來後WHO就會公布。

此外，陳時中昨天公布坐月子補助、藝遊券等社福政見，台北市長柯文哲認為會排擠其他預算或要舉債。陳時中今天表示，市長要帶給市民希望，朝向提供福利、建設城市的方向走，若還沒做就覺得會失敗，這對市民不是好事。

媒體詢問，怎麼看最新民調顯示他負面觀感最高、支持度位居第3。陳時中回應，各種民調都是選舉期間很好的參考，提供調整步驟的方向。（編輯：唐聲揚）1110831