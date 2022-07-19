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藍委指高端無疫苗保護效益報告 衛福部：期限未到

2022/7/19 13:33
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（中央社記者王承中、沈佩瑤台北19日電）國民黨立委費鴻泰今天表示，一年前衛福部通過高端疫苗EUA的條件，是高端必須在核准一年後檢送國內外執行疫苗保護效益報告，但經過一年，高端卻提不出報告，已違反當初專家會議的決議，衛福部應撤銷高端的EUA。

對此， 衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅表示，報告提送的期限是到7月底，目前還沒收到，打完疫苗仍要持續監測包括保護力、若確診是否轉重症等，廠商有責任要提供相關報告。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委賴士葆、費鴻泰今天在立法院召開記者會。費鴻泰指出，衛福部在去年7月19日通過高端疫苗EUA。在21位專家組成的審查會議中，18位同意通過，其中有15位提出有條件通過。

費鴻泰表示，當初專家會議的決議是，高端疫苗在專案核准製造期間，每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告。如今已過了一年，國民黨團去函衛福部要求提供保護效益報告，但衛福部至今仍未提供。

費鴻泰指出，很明顯高端疫苗已經違反當初專家會議有條件通過的規定，既然高端提不出疫苗保護效益報告，他要詢問現任衛福部長薛瑞元是否應該撤銷高端的EUA。

賴士葆則表示，所謂的EUA是緊急授權，有一定的期限，非永久有效。如今高端疫苗有條件通過EUA的時間已經屆滿，但高端每月安全性報告並沒有上網公開，且國內外疫苗保護效益報告提不出來，依據去年有條件通過的專家會議審議規定，高端EUA必須撤銷。

費鴻泰指出，當初蔡政府向高端購買500萬劑的疫苗，結果僅打了約300萬劑，剩下將近200萬劑將陸續到期銷毀，高端疫苗一劑約新台幣871元，銷毀200萬劑，約等於將17億元丟到水裡去。（編輯：蘇龍麒）1110719

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