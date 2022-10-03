立委指高端案「動都不動」 蔡清祥：檢方會審慎查證

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（中央社記者王揚宇台北3日電）國民黨立委曾銘宗質疑，高端疫苗涉內線交易，金管會移送9次給地檢署，但動都不動；法務部長蔡清祥今天說，移送機關也許是送9次資料給地檢署，地檢署會就這些資料審慎及仔細查證。

立法院司法及法制委員會今天邀請蔡清祥等人列席就「貪瀆與賄選案件之犯行認定及各縣市查察辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

曾銘宗質詢時提到，政府機關會把不法案件移送給檢調，一定有其合理性、懷疑性，而高端案被金管會移送9次給地檢署，顯見此案非常特殊，但地檢署現在動都不敢動，他認為有異常。

蔡清祥指出，應該不是移送9次，也許是送9次資料給地檢署；地檢署本身就有案子在，資料陸續送來就併案處理，不是一個資料就一個個案，地檢署會就這些資料審慎及仔細查證。

曾銘宗說，這移送的9次中，有幾次涉及內線交易。蔡清祥說，詳細內容他不曉得，因為他不參與個案偵查。

蔡清祥指出，會把立委的意見轉達給高檢署，而高檢署是地檢署上級機關，請高檢署協助督導。

曾銘宗表示，假設沒有內線交易，就還給高端清白，不要動都不動。

此外，曾銘宗質疑，外界質疑府院高層介入國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視執照申請，檢調機關到底查不查這個案子。

蔡清祥說，一切都在權責機關處理中，包括行政事項是由NCC處理，是否涉及刑責，也有立委曾把資料送到法務部，後續轉給執法單位處理，法務部不干預、不指導個案處理情形，尊重執法機關判斷。

蔡清祥指出，檢察、調查或廉政機關會本於職權，按照他們的權限處理，並不會受到外界輿論影響，會依法行事，因此尊重他們的判斷。（編輯：翟思嘉）1111003