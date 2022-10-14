高端疫苗採購價格 指揮中心：保密期限到就會公布

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高端疫苗的採購價格近期再引發議論，疫情指揮中心14日強調，外界推估的數字都是錯誤的，等合約保密期限到，就會對外公布。圖為醫護人員準備施打高端疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵、沈佩瑤台北14日電）高端疫苗的採購價格近期再引發議論，疫情指揮中心今天強調，外界推估的數字都是錯誤的，是混淆視聽，沒有所謂的價差，等合約保密期限到，就會對外公布。

高端疫苗逾履約期未罰款引發批評，高端疫苗採購價格也再次受到關注，有名嘴在談話性節目中引述高端公司財報，認為高端疫苗1劑的價格為新台幣723元。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在記者會中強調，外界推估的價格數字都是錯誤推估，數字本身就是錯的，至於外界說有幾百塊的價差，也是惡意誤導，混淆視聽，呼籲民眾不要輕信，沒有所謂的價差。

王必勝表示，對於高端疫苗價格已經說了很多次，有商業合約在，等到保密期限到了就會對外公布，而逾履約期方面就是依照合約開罰。

王必勝指出，指揮中心的立場沒有變，疫苗是防疫重要戰略物資，如果自己可以製造生產，就像國防可以國艦國造是一樣的意思。且事實上要研發自己的疫苗是很難能可貴的事情，世界上很少有國家可以自己製造疫苗，因此不論哪家想做都會給予協助跟扶持。

王必勝表示，高端相關事務都依法行政，公事公辦，沒有非法護航情勢，舉例來說，審計部說的延遲交貨部分，在今年3月交貨完成後，就已經開罰了。

媒體詢問合約保密期限是否AZ疫苗是到2025年，而高端疫苗是到2026年？王必勝回應，保密期限是合約的一部分，之前就有取得廠商同意可以在國會裡說明期限，因此衛福部長薛瑞元在立法院時就已經有對外報告，起算就是執行合約完畢的年限，就是可以解密的時間，也就是交完最後一批貨後開始起算。（編輯：陳政偉）1111014