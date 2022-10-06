高端逾期30日以上未能履約交貨 衛福部扣罰違約金

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審計部審計長陳瑞敏6日在立法院報告表示，高端公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾管署已計罰每日逾期違約金，但未就逾期30日以上未履約部份依約扣罰。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北6日電）外界關注疫苗採購問題，審計部審計長陳瑞敏今天在立法院報告表示，高端公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾管署已計罰每日逾期違約金，但未就逾期30日以上未履約部份依約扣罰，亟待檢討妥適處理。不過衛福部已扣罰違約金藉此改善。

立法院財政委員會今天邀請審計部審計長陳瑞敏、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部長薛瑞元、經濟部長王美花等人就「COVID-19疫苗及冷鏈之購買、廠牌、價格、劑量、施打及相關預算執行情形與效益」進行專題報告，並備質詢。

在野黨立委日前關注疫苗採購價格及合約揭露等問題，衛福部書面報告時指出，COVID-19疫苗採購金額涉合約相關保密條款，政府代表國家與疫苗廠商簽署協議，應遵守與廠商約定的保密條款。

陳瑞敏報告時指出，疾管署於110年5月28日與高端公司議約採購500萬劑，高端公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾管署已計罰每日逾期違約金，但未就逾期30日以上仍待未能履約部份，依約扣罰部分違約金，亟待檢討妥適處理。

不過審計部書面報告附表提到機關改善情形，衛福部已就逾期30日以上未能履約部分扣罰違約金。

陳瑞敏指出，政府採購疫苗有近4000萬劑將於112年底前陸續送抵交貨，在數量漸充足的情況，疫苗屆期銷毀風險隨之增加，亟待妥善策劃因應。

此外，陳瑞敏也提到，疫苗緊急使用授權法規在具體要件及配套措施等面向尚待強化，且多數國家未將國產高端疫苗納入疫苗認可清單，影響已接種國產疫苗出國便利及接種意願，亟待研議因應措施。（編輯：潘羿菁）1111006