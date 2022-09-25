日本未認證高端疫苗 蘇貞昌：爭取國際認同

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行政院長蘇貞昌（前排中）25日視察屏東榮民總醫院工程進度，針對日本將開放自由行，卻沒有認證高端疫苗，蘇貞昌接受媒體聯訪表示，爭取國際上通過科學檢驗認同。中央社記者李卉婷攝 111年9月25日

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）日本10月11日起開放自由行，但高端未被列入認可疫苗中，民眾得自費採檢PCR，行政院長蘇貞昌今天表示，爭取國際上通過科學檢驗認同。

蘇貞昌今天視察屏東榮民總醫院工程進度，媒體詢問，日本開放旅遊，但卻沒有認證高端疫苗，還得自費PCR，質疑讓民眾多花冤枉錢。

蘇貞昌接受媒體聯訪表示，疫苗是戰略物資，台灣是全世界極少數能自己做疫苗的國家，我們一定要支持，當然也要爭取國際上通過科學檢驗後的認同，而自己就打了高端疫苗。

媒體追問，台北市選戰，媒體人周玉蔻猛攻國民黨台北巿長參選人蔣萬安身世，會不會擔心選戰焦點被模糊？蘇貞昌回應，民進黨台北市長參選人陳時中先前在行政院團隊中，表現出非常高的領導力，就防疫工作、各方面努力，被世界肯定，自參選以來，也提出最完整的政見，各方面都可以讓台北市民來檢驗，對他很有信心。

另外，藍營指農委會主委陳吉仲在2012年研究案也涉嫌抄襲，會不會力挺他？蘇貞昌表示，陳吉仲都有詳細的說明，希望不要因選舉而扭曲。（編輯：黃世雅）1110925