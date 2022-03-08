藍批高端過期致損失 綠指疫苗採購從寬估計非浪費

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）、書記長萬美玲（左）8日舉行記者會，質疑高端疫苗打不完，估計損失恐逾新台幣20億元，相關人員應負起財務責任。中央社記者徐肇昌攝 111年3月8日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北8日電）國民黨團今天指出，279萬劑即將到期的高端疫苗必須銷毀，浪費金額高達新台幣24.5億元。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，公費疫苗採購數量都是從寬估計，有剩餘到期是備料備用的必要成本，不能看作浪費。

國內COVID-19疫苗接種意願下降，各廠牌疫苗陸續面臨屆效，外界憂高端屆效報廢將損失新台幣30億元。指揮中心指揮官陳時中昨天表示，6月3日前，高端將分批交貨28萬多劑疫苗，以目前一天接種3000至5000劑速度，6月底基本上可打完；現階段高端疫苗沒有大量過期危機，無須擔心大量銷毀狀況發生，8至11月會再陸續分批交貨。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，279萬劑即將到期的高端疫苗必須銷毀，浪費金額高達24.5億元，質疑陳時中和相關人員是否善盡管理人應有之注意，是否有財務責任，國民黨團會要求審計部查核。

曾銘宗指出，高端股價暴起暴落是否涉及內線交易，他在上會期立院財政委員會質詢時，金管會已證實前後移送5次疑似內線交易資料給檢調，為何檢調沒有任何動作、沒有進行查辦？呼籲檢調依法行政趕快查辦，給社會一個交代。

萬美玲表示，根據衛福部所提供高端疫苗批號和效期統計顯示，原本相同批號即將到期的疫苗，時間又擅自延後，原本今年6、7月效期到期的高端疫苗，又改為今年11月到期；高端資訊揭露不清不楚，保存期限一改再改，相信民眾無法接受。

針對國民黨立委的質疑，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社記者採訪時說，各品牌疫苗都有申請展延，高端不是特例；台灣的各種公費疫苗採購數量都是從寬估計，每年的流感疫苗也一樣，有剩餘到期是備料備用的必要成本，不能看作浪費。

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鄭運鵬說，國民黨非常奇怪，從去年疫情爆發開始就傾全黨之力攻擊特定本土疫苗廠商高端，如果國民黨要以炒作股票角度質疑，只有國民黨在炒高端議題，自己才最可疑；也因為國民黨的攻擊，造成民眾對高端疫苗的疑慮。

此外，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀指出，政府為了民眾健康，在疫苗上要做充足準備。所有疫苗都是一併採購，超額準備疫苗有其必要性，政府有責任準備足額的疫苗供民眾使用，且疫苗為戰備物資，超額準備亦為合理的防疫戰略，不要忘記「當初買不到疫苗時，很多人有怨言」。（編輯：翟思嘉）1110308