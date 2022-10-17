藍指陳時中護航高端 綠委：別拿防疫當選舉支票

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（中央社記者王承中、王揚宇台北17日電）國民黨立法院黨團今天質疑民進黨台北市長參選人陳時中護航高端，並對疫苗採購合約保密30年一事說謊，要求道歉並退選負責。民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，藍營別拿防疫來作為選舉支票，想從中提領政治紅利。

審計部提交到立法院的「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」近日曝光，報告不僅指出高端疫苗有多項缺失，且衛福部還將部分疫苗的採購文件保密期限長達30年以上。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳳、立委林奕華，以及國民黨副秘書長李彥秀等人，今天在立法院召開記者會，質疑陳時中擔任指揮中心指揮官時護航高端，讓全民付出代價，要求陳時中道歉，並退選負責。

曾銘宗指出，有關疫苗採購文件，陳時中一開始講保密期限30年，後又改口是文件保存30年，而衛福部長薛瑞元則稱契約到期就會解密，但審計部的查核報告寫得非常清楚，當初陳時中擔任衛福部長時，就是核定保密期限30年，陳時中、薛瑞元公開欺騙立法院。

曾銘宗表示，政府當初花了新台幣近40億元採購500萬劑高端疫苗，結果預估到11月，有170萬劑要銷毀，等於浪費10多億元稅金，全民買單；而100多萬名施打高端疫苗的民眾，卻因外國不承認高端，而無法出國，誰該為這些人的權益受到影響來負責。

曾銘宗說，以上這些事情，都是發生在陳時中擔任衛福部長及指揮中心指揮官的任內，所以陳時中必須負責。國民黨團要求薛瑞元必須重新核定疫苗採購合約的解密期限，並公開道歉，而陳時中則要退選負責。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問時表示，國民黨不要一直想要拿防疫來作為選舉的支票，想從中提領任何政治紅利。

羅致政說，這份報告既然送到立法院，也已經付委審查，雖然是密件，委員會召委應該會排審查，那就好好審查，不需要在場外放話，而且審計部的報告也要接受各界檢驗。（編輯：蘇志宗）1111017