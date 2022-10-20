更多編輯台推薦新聞：
明池山莊變孤島派出所長坐鎮護遊客 分物資安撫人心成救援關鍵
社會

明池山莊變孤島派出所長坐鎮護遊客 分物資安撫人心成救援關鍵

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

高端疫苗爭議 李秉穎：學術專業問題不應牽扯政治

2022/10/20 10:11（10/20 10:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2月9日捷運松山站臨時接種站醫護為民眾施打高端疫苗。（中央社檔案照片）
圖為2月9日捷運松山站臨時接種站醫護為民眾施打高端疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）高端疫苗爭議持續，台大醫師李秉穎今天說，疫苗、公衛、醫療衛生、防疫等不應該牽扯政治，要看學術專業問題；他認為未來應比較各疫苗在台灣產生的保護效力，提供數據讓民眾知道。

中央流行疫情指揮中心公布，自昨天起提供接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種1至3劑台灣核准專案輸入的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

有專家質疑補打等同宣告高端疫苗無效，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，高端是有效的疫苗，只是目前無法入境日本。

李秉穎指出，有些人一直攻擊不能去日本這件事情，形容不能去日本是倒楣族，有人打了mRNA疫苗致死，那不是更倒楣嗎？疫苗安全性還是很重要，蛋白疫苗到目前為止沒有看到特殊重大不良反應，是很好的疫苗。

不過，李秉穎也說，高端表示因為台灣不是世界衛生組織（WHO）成員，無法直接申請緊急使用清單（EUL） ，必須透過先取得其他國家緊急使用授權（EUA）方式，但為何僅向澳洲申請，如果要打開通路，應該跟所有友好國家遞送申請，這件事情有沒有做呢？

李秉穎重申，如果高端無效，台灣這麼多人打了早就爆出問題；這是一個專家的發言，衛福部食藥署在審查EUA時，是由幾十個專家進行，只能說這幾十個專家的意見跟這名專家不同。

他提到，這有點像2009年H1N1流感疫苗（國光疫苗），當時也被罵得很厲害，打完疫苗出事就說是國光疫苗問題，事後分析發現都是潛在疾病問題，跟疫苗沒有關係，國光疫苗品質很好，卻很多人拒打。

李秉穎強調，這對國產事業是負面影響，對台灣疫苗推廣完全沒有幫助，疫苗、公衛、醫療衛生、防疫不應該牽扯到政治，要看學術專業問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不只是高端，李秉穎指出，一開始所有疫苗都面臨相同問題，他曾問人為何不接種，對方告訴他「聽說打了會死人」，媒體不斷有負面報導，即使不斷澄清死亡案件沒有直接相關，講久了大家就會怕，這叫疫苗猶豫，全世界都有這狀況，但台灣很特別，還分黨派因素，政治不應牽扯到學術。

他認為需要本土數據，可以利用疫苗資料庫跟確診病例資料，比較各疫苗在台灣發揮的保護效果如何，把確實數據給民眾看。（編輯：唐聲揚）1111020

延伸閱讀
逾30萬人3劑打高端 補打不限廠牌、次世代疫苗僅能當追加劑接種高端民眾補打疫苗 有出國需求者19日起可施打日本尚未承認高端疫苗案 古屋圭司：儘速討論
李秉穎
邊境逐步解封 李秉穎：免疫負債重點在觀察3歲以下中秋烤肉聚會 王必勝籲未打疫苗長者幼兒別參加
高端
遭批賺取暴利 高端發聲明澄清非事實高端：台灣政治處境特殊 本土疫苗拿國際認證難度高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族