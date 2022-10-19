更多編輯台推薦新聞：
馬友友獲頒瑞典尼爾森音樂大獎 提醒世人與自然共存
文化

馬友友獲頒瑞典尼爾森音樂大獎 提醒世人與自然共存

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

日本尚未承認高端疫苗案 古屋圭司：儘速討論

2022/10/19 22:39（10/19 23:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
由日本跨黨派國會議員組成的「日華懇談會」19日召開大會討論到有關想赴日的台灣民眾若打高端疫苗者須有登機前72小時的PCR陰性證明一事。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日
由日本跨黨派國會議員組成的「日華懇談會」19日召開大會討論到有關想赴日的台灣民眾若打高端疫苗者須有登機前72小時的PCR陰性證明一事。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京19日專電）由日本跨黨派國會議員組成的「日華懇談會」今天召開大會，會中討論到有關想赴日的台灣民眾若打高端疫苗者須有登機前72小時的PCR陰性證明一事。

日華懇談會大會今天在眾議院第一議員會館舉行，駐日代表謝長廷與副代表蔡明耀受邀出席。大會只有前面的部分開放給媒體採訪，之後閉門討論，議題包括第2屆台美日國會議員出席的戰略論壇希望11月能舉辦線上會議。此外，也討論到台灣與日本交涉有關打高端疫苗的民眾入境日本的問題。

會後，古屋對媒體表示，因為台灣製造的疫苗還沒有獲得世界衛生組織（WHO）的承認，關於疫苗承認的手續，台灣已緊急提出申請，但需要花一些時間。在這段期間，訪日的台灣民眾和訪台的民眾將有「落差」，日華懇正與政府討論如何妥善因應，目前尚無結論。

古屋說，最重要是要趕緊考慮如何讓台灣民眾方便入境日本。具體的內容還在討論，現在不便奉告。

謝長廷對媒體表示，有關打高端疫苗的民眾想到日本的問題，政府很早就向日方提出交涉，已向相關單位反映。

他說：「但是我們在WHO申請的程度、資料，我們其實都不太清楚，日本是相關的機關正在研究，也希望了解更多的細節。」被問及解決此問題是否有時間表，謝長廷答說：「這不是我們能控制的，我們當然希望愈快愈好，明天就解決最好。」

今天日華懇大會主要是由古屋報告本月率團參加雙十國慶活動的結果，會上也播放古屋等人參加雙十國慶遊行的影片，影片有日文字幕。

謝長廷上台表示感謝，也肯定在外交泡泡限制下，可以圓滿順利完成訪問實屬不易。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝長廷還說，台日兩國的國會議員一起在國慶遊行，感動很多人，據說網路收視率是第2名，而收視第一名則是京都橘高校吹奏樂部的演出。謝長廷幽默的說：「輸給年輕人，沒話說。」

針對京都橘高校在國慶活動表演，國內有人提出異議一事，謝長廷受訪時表示，這就是多元社會，京都橘高校學生也很感謝、很感動，這是最好的國民外交。這在日本知名度很高，引起注目的宣傳效果，總體上對台灣國家整體有利。（編輯：黃自強）1111019

有關世界衛生組織（WHO）尚未承認高端疫苗，導致想赴日的台灣民眾須有登機前72小時的PCR陰性證明一事，日華懇會長古屋圭司說，正與政府正在討論中。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日
有關世界衛生組織（WHO）尚未承認高端疫苗，導致想赴日的台灣民眾須有登機前72小時的PCR陰性證明一事，日華懇會長古屋圭司說，正與政府正在討論中。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日
日華議員懇談會19日召開大會，由會長古屋圭司（右）報告率團參加雙十國慶活動的結果。日華懇幹事長、首相輔佐官岸信夫（左）、駐日代表謝長廷出席大會。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日
日華議員懇談會19日召開大會，由會長古屋圭司（右）報告率團參加雙十國慶活動的結果。日華懇幹事長、首相輔佐官岸信夫（左）、駐日代表謝長廷出席大會。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日
日華議員懇談會19日召開大會，由會長古屋圭司（右）報告率團參加雙十國慶活動的結果。駐日代表謝長廷感謝日華懇組團在外交泡泡的情況下訪台參加國慶。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日
日華議員懇談會19日召開大會，由會長古屋圭司（右）報告率團參加雙十國慶活動的結果。駐日代表謝長廷感謝日華懇組團在外交泡泡的情況下訪台參加國慶。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日
謝長廷
山口縣為安倍辦縣民葬 台灣組弔唁團遺孀致謝 駐日處賀國慶 謝長廷籲台日應在防衛上具體合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族