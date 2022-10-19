日本尚未承認高端疫苗案 古屋圭司：儘速討論

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由日本跨黨派國會議員組成的「日華懇談會」19日召開大會討論到有關想赴日的台灣民眾若打高端疫苗者須有登機前72小時的PCR陰性證明一事。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）由日本跨黨派國會議員組成的「日華懇談會」今天召開大會，會中討論到有關想赴日的台灣民眾若打高端疫苗者須有登機前72小時的PCR陰性證明一事。

日華懇談會大會今天在眾議院第一議員會館舉行，駐日代表謝長廷與副代表蔡明耀受邀出席。大會只有前面的部分開放給媒體採訪，之後閉門討論，議題包括第2屆台美日國會議員出席的戰略論壇希望11月能舉辦線上會議。此外，也討論到台灣與日本交涉有關打高端疫苗的民眾入境日本的問題。

會後，古屋對媒體表示，因為台灣製造的疫苗還沒有獲得世界衛生組織（WHO）的承認，關於疫苗承認的手續，台灣已緊急提出申請，但需要花一些時間。在這段期間，訪日的台灣民眾和訪台的民眾將有「落差」，日華懇正與政府討論如何妥善因應，目前尚無結論。

古屋說，最重要是要趕緊考慮如何讓台灣民眾方便入境日本。具體的內容還在討論，現在不便奉告。

謝長廷對媒體表示，有關打高端疫苗的民眾想到日本的問題，政府很早就向日方提出交涉，已向相關單位反映。

他說：「但是我們在WHO申請的程度、資料，我們其實都不太清楚，日本是相關的機關正在研究，也希望了解更多的細節。」被問及解決此問題是否有時間表，謝長廷答說：「這不是我們能控制的，我們當然希望愈快愈好，明天就解決最好。」

今天日華懇大會主要是由古屋報告本月率團參加雙十國慶活動的結果，會上也播放古屋等人參加雙十國慶遊行的影片，影片有日文字幕。

謝長廷上台表示感謝，也肯定在外交泡泡限制下，可以圓滿順利完成訪問實屬不易。

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謝長廷還說，台日兩國的國會議員一起在國慶遊行，感動很多人，據說網路收視率是第2名，而收視第一名則是京都橘高校吹奏樂部的演出。謝長廷幽默的說：「輸給年輕人，沒話說。」

針對京都橘高校在國慶活動表演，國內有人提出異議一事，謝長廷受訪時表示，這就是多元社會，京都橘高校學生也很感謝、很感動，這是最好的國民外交。這在日本知名度很高，引起注目的宣傳效果，總體上對台灣國家整體有利。（編輯：黃自強）1111019

有關世界衛生組織（WHO）尚未承認高端疫苗，導致想赴日的台灣民眾須有登機前72小時的PCR陰性證明一事，日華懇會長古屋圭司說，正與政府正在討論中。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日

日華議員懇談會19日召開大會，由會長古屋圭司（右）報告率團參加雙十國慶活動的結果。日華懇幹事長、首相輔佐官岸信夫（左）、駐日代表謝長廷出席大會。中央社記者楊明珠東京攝 111年10月19日