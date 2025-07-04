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傳美伊下週談判核計畫 伊朗官員：美國排除動武才談

2025/7/4 06:01
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（中央社德黑蘭3日綜合外電報導）美國新聞網站Axios報導，美國計劃下週在挪威首都奧斯陸與伊朗就其核計畫舉行會談。伊朗副外長今天表示，只要美國保證不對伊朗訴諸軍事行動，伊朗對於外交談判仍持開放態度。

Axios引述2名不具名消息人士的說法報導，白宮中東問題特使魏科夫（Steve Witkoff）計劃下週在奧斯陸與伊朗外交部長兼首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）會面。

報導稱會談的最終日期尚未敲定，伊朗及美國政府皆未證實Axios的報導。

法新社報導，伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）今天告訴美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）：「我們支持用外交手段。」

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他並補充道，美國應該「使我們相信，在我們談判的同時，他們不會使用武力」。

美國與伊朗自4月以來已舉行5輪會談。以色列6月13日對伊朗發動前所未見的空襲行動後，原訂6月15日舉行的第6輪美伊核談判被迫取消，美國隨後也打擊3處伊朗主要核設施，包含福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan）。（譯者：楊昭彥/核稿：鄭詩韻）1140704

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