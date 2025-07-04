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瓜地馬拉9成水源遭污染 人權組織促立法監管

2025/7/4 08:12
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市3日專電）瓜地馬拉正面臨嚴重的水資源危機。根據國際人權觀察組織（Human Rights Watch, HRW）發布的最新報告，由於缺乏對水資源的立法管理，瓜國90%的地表水源已經遭到污染。

在這份長達88頁名為「Sin agua no somos nada 」（沒有水，我們一無所有）的報告中指出，數百萬的瓜地馬拉人民無法取得管線配送的自來水，因此他們必須仰賴井水、河流、湖泊、山泉或雨水等生活，而這些水源往往遭到污染。

根據國際人權觀察組織在聖羅莎（Santa Rosa）、雅拉帕（Jalapa）和托托尼卡潘（Totonicapan）實地調查，以及瓜地馬拉的官方數據研究，報告強調，瓜地馬拉90%的地表水源都受到污染，40%的瓜地馬拉人家中無法取得自來水，而僅42%的家庭中擁有連接污水排放管線的廁所，隨地排放的污水也導致水源污染。

此外，根據官方數據，直至2021年，瓜地馬拉的340個城市鄉鎮中，有近1/3沒有污水處理廠提供服務。

報告中也引述世界衛生組織（WHO）的數據，2019年瓜地馬拉每10萬人中有15.3人因不潔水源、衛生設施不足造成死亡，是所有鄰國的2倍以上。供水和衛生設施匱乏也導致瓜地馬拉近一半的5歲以下兒童營養不良，影響健康成長。而其中原住民族群取得乾淨水源的機會更低於其他族群，反映出在基本公共服務方面的不平等現象。

許多受訪的民眾更表示，他們和孩子飲水後會出現胃痛、嘔吐和腹瀉等症狀，但這些受污染的水源卻是他們唯一的選擇。

國際人權觀察組織美洲部主任艾斯特拉達（Juanita Goebertus Estrada）2日在瓜地馬拉舉行的記者會上指出，瓜地馬拉的問題並非在於「水資源不足」，因為該國擁有的淡水水源高於全球平均水準，而水源問題的關鍵在於缺乏監管機制與基礎建設，導致全體人民無法平等擁有乾淨水源的基本權利。

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她也強調，瓜地馬拉至今仍未針對水資源管理立法，也是導致水源污染嚴重的原因。因此國際人權觀察組織呼籲瓜地馬拉當局儘速立法保護水資源，以保障民眾享有乾淨水源和衛生設施的基本權利。

瓜地馬拉環境與自然資源部表示，總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）已著手推動制定「水資源法」，目前正和各界展開一系列協商以建立共識。（編輯：唐聲揚）1140704

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