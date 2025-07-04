加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
早安世界》新台幣強升1.91角穩坐最強亞幣 暌違3年收盤再現28元
首頁 / 國際
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 國際

對等關稅暫緩期將滿 川普：擬4日開始寄信告知各國稅率

2025/7/4 07:11（7/4 08:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普。（路透社）
美國總統川普。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓3日專電）美國高額對等關稅90天暫緩期將於9日屆滿，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，可能最快明天開始向尚未和美國達成貿易協議的國家寄出信件，告知他們所需支付的關稅稅率。

川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。

對等關稅90天暫緩期將於7月9日期滿，川普近期多次表示，不打算延長。根據川普說法，美國目前已和英國、中國及越南達成協議。

外界關注美國和其他國家關稅談判進展之際，川普今天在離開華府前往愛荷華州參加活動時向媒體表示，「我們可能從明天開始寄出信件，也許每天寄10封，發給不同國家，告訴他們要支付多少（關稅）才能在美國做生意。」

川普上週表示，美國正和一些國家談協議，但無法和每個國家都達成協議，未來一週左右，會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。

華盛頓時報（Washington Times）報導，川普今天表示，他的政府正在考慮「另外幾項協議」，但其他所有國家「可能從明天開始」就會陸續收到信件。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，「我傾向直接寄出信件，告知他們將會支付多少關稅」，這樣會簡單許多，「我們有超過170個國家要談，能談成多少項協議？」

川普還說：「當然可以談成好協議，但那會非常複雜。」（編輯：陳慧萍）1140704

#川普
#越南
#美國
#英國
#對等關稅
延伸閱讀
美國與印度傳接近達成貿易協議 乳製品與農產品仍卡關川普：越南銷美商品徵20%關稅 轉運稅率加倍防洗產地川普不滿日本拒絕美國米 揚言祭35%關稅經濟部：9產業受匯率衝擊 成立助產業因應匯率任務小組
川普
川普鐵腕以令共和黨 大而美法案過關將改變美國社會美眾院通過大而美法案 白宮：川普4日將簽署
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美5月貿易逆差增至715億美元 川普關稅平添不確定性
48
更多編輯台推薦新聞：