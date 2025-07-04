對等關稅暫緩期將滿 川普：擬4日開始寄信告知各國稅率
2025/7/4 07:11（7/4 08:10 更新）
（中央社記者侯姿瑩華盛頓3日專電）美國高額對等關稅90天暫緩期將於9日屆滿，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，可能最快明天開始向尚未和美國達成貿易協議的國家寄出信件，告知他們所需支付的關稅稅率。
川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。
對等關稅90天暫緩期將於7月9日期滿，川普近期多次表示，不打算延長。根據川普說法，美國目前已和英國、中國及越南達成協議。
外界關注美國和其他國家關稅談判進展之際，川普今天在離開華府前往愛荷華州參加活動時向媒體表示，「我們可能從明天開始寄出信件，也許每天寄10封，發給不同國家，告訴他們要支付多少（關稅）才能在美國做生意。」
川普上週表示，美國正和一些國家談協議，但無法和每個國家都達成協議，未來一週左右，會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。
華盛頓時報（Washington Times）報導，川普今天表示，他的政府正在考慮「另外幾項協議」，但其他所有國家「可能從明天開始」就會陸續收到信件。
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他說，「我傾向直接寄出信件，告知他們將會支付多少關稅」，這樣會簡單許多，「我們有超過170個國家要談，能談成多少項協議？」
川普還說：「當然可以談成好協議，但那會非常複雜。」（編輯：陳慧萍）1140704
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