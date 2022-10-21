10/21本土3萬7196例 增286例中重症、78死【直播】

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增3萬7196例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症增286例、其中78例死亡；另新增69例境外移入病例。1111021

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增37,265例COVID-19確定病例，分別為37,196例本土個案及69例境外移入；另確診個案中新增78例死亡。



指揮中心表示，今日新增之37,196例本土病例，為16,835例男性、20,339例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,861例)，臺中市(5,006例)，高雄市(4,370例)，桃園市(3,668例)，臺北市(3,489例)，臺南市(3,108例)，彰化縣(2,007例)，屏東縣(1,252例)，雲林縣(895例)，新竹縣(886例)，新竹市(840例)，苗栗縣(804例)，南投縣(732例)，嘉義縣(678例)，宜蘭縣(613例)，花蓮縣(495例)，基隆市(495例)，嘉義市(441例)，臺東縣(301例)，金門縣(150例)，澎湖縣(91例)，連江縣(14例)。



指揮中心指出，今日新增78例本土病例死亡個案，為54例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、74例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至10月18日，死亡日期介於10月10日至10月18日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增69例境外移入個案中，為35例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自新加坡及香港(各2例)，日本、土耳其、韓國、泰國、印尼、德國及馬來西亞(各1例)移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月20日至10月19日。



指揮中心統計，截至目前國內累計18,961,735例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,579,752例排除)，其中7,379,205例確診，分別為35,963例境外移入、7,343,188例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,206例COVID-19死亡病例，其中12,189例本土，個案居住縣市分布為新北市2,502例、臺北市1,371例、臺中市1,261例、高雄市1,143例、桃園市931例、臺南市901例、彰化縣685例、屏東縣490例、南投縣379例、雲林縣373例、苗栗縣334例、嘉義縣305例、基隆市270例、宜蘭縣260例、花蓮縣213例、新竹縣202例、嘉義市197例、臺東縣173例、新竹市140例、澎湖縣34例，金門縣25例；另17例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）