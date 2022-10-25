更多編輯台推薦新聞：
確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任
國際

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
疫苗施打
新聞專題
疫苗施打7/213
首頁 / 國際

研究：打完COVID-19疫苗愈不舒服 抗體反應愈強

2022/10/25 12:11（10/25 12:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一項新研究顯示，對輝瑞／BNT及莫德納COVID-19疫苗有發燒、畏寒或肌肉痠痛等副作用的人，接種疫苗後容易產生更強的抗體反應。圖為莫德納原型株疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
一項新研究顯示，對輝瑞／BNT及莫德納COVID-19疫苗有發燒、畏寒或肌肉痠痛等副作用的人，接種疫苗後容易產生更強的抗體反應。圖為莫德納原型株疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社亞特蘭大24日綜合外電報導）一項新研究顯示，曾回報對輝瑞／BNT及莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有發燒、畏寒或肌肉痠痛等副作用的人，接種疫苗後容易產生更強的抗體反應。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，21日發表在「美國醫學會期刊」網路開放版（JAMA Network Open）的研究指出，相較於接種部位僅出現疼痛或紅疹或毫無症狀，接種疫苗後出現上述症狀與更強的抗體反應有關。

美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）、佛蒙特大學（University of Vermont）及波士頓大學（Boston University）研究人員在報告中指出：「結論是，這些研究發現支持將疫苗接種後的症狀定義為疫苗有效性的信號，並強化年長者接種疫苗加強劑的指導方針」。

但即使有些人可能有輕微、局部副作用或根本沒有症狀，疫苗仍會在他們體內引發強烈的免疫反應。幾乎所有研究參與者在完成2劑輝瑞／BNT或莫德納疫苗接種後，都呈現陽性抗體反應。

范德比大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）傳染病學部教授、美國國家傳染病基金會（National Foundation for Infectious Diseases）醫學主任夏夫納（William Schaffner）說：「我不想要患者告訴我，『天啊，我一點反應也沒有，我手臂不痛，也沒發燒，疫苗根本沒用。』我不要他們有這種結論。」夏夫納並未參與這項新研究。

夏夫納指出：「這更是為了讓那些有反應的人安心，雖然（疫苗）讓他們有點不適，但他們的免疫系統其實產生了好的反應。」

研究人員分析928名接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech或莫德納（Moderna）COVID-19疫苗後回報出現症狀的成人，並提交乾血紙片以測試抗體。多數受試者為白人成年人，平均年齡為65歲。

夏夫納說：「多年來，許多人猜測對疫苗反應更強烈的人是否其實可能有更強的免疫反應。這些數據似乎支持了這一點。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111025

發表在「美國醫學會期刊」期刊的研究：

Association of Symptoms After COVID-19 Vaccination With Anti–SARS-CoV-2 Antibody Response in the Framingham Heart Study

延伸閱讀
陳秀熙：感染COVID-19後打疫苗 可產生百倍抗體研究：COVID-19疫苗確實可能讓女性經期大亂莫德納次世代疫苗接種後不適症狀 疲倦肌肉痠痛等5種最常見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
莫德納次世代近百萬人接種 台中19.4萬人最多